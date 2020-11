La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió a alertar este jueves 19 de noviembre sobre "episodios sospechosos" que le ocurrieron al exmandatario Mauricio Macri. "El Estado tiene que cuidar a Macri", proclamó la dirigente de Juntos por el Cambio, luego de que se conociera una carta de su autoría en la que la ex funcionaria le pide a la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, que refuerce la seguridad del ex jefe de Estado.

"No sé si fue un atentado, pero intentan generarle miedo", expresó la exministra de Seguridad entrevistada por Viviana Canosa en Nada Personal (Elnueve), en referencia al hallazgo de explosivos a media cuadra de la casa del exmandatario días atrás.

Patricia Bullrich recordó además el modo en que se encargaban de la seguridad de Cristina Kirchner administración anterior. "Tuvimos la custodia de la expresidenta que era tres veces más grande que la que tiene Macri. No queremos eso para él, porque tiene un perfil más bajo, pero cada vez que ella iba a Cuba, por ejemplo, lo hacía acompañada. Nunca tuvo un problema y con la lógica de una custodia mucho más grande", argumentó.

La carta a Sabina Frederic

"El Estado tiene que cuidar a Macri", sentenció Bullrich, el mismo día que se dio a conocer la carta que le envió a Frederic, en relación a este reclamo. La custodia del ex presidente Macri volvió a ser noticia esta semana. Tras la colocación de explosivos a media cuadra de su casa hace algunos días atrás, y tras una serie de cambios en su custodia, Bullrich decidió enviarle una carta a su sucesora en el ministerio de Seguridad, Sabina Frederic, para instarla a que refuerce la seguridad del ex jefe de Estado.

La carta de Bullrich a Frederic por la custodia de Macri: "Parece que la intención es dejarlo indefenso"

La carta completa, a la que tuvo acceso PERFIL, plantea que "el tamaño de la custodia fue reducida sustancialmente y su asignación tuvo cambios imprevistos e inexplicados". Pone como ejemplo un almuerzo en el que Juliana Awada se quedó sin seguridad o, "cuando en abril se nos pidió devolver dos vehículos blindados con la promesa de ser devueltos, algo que no ocurrió".

"Por momentos parece que la intención es exponer al ex presidente y su familia y dejarlos indefensos ante situaciones de inseguridad", asegura Bullrich en el texto. "Sentimos que los cambios constantes, en el personal y en los vehículos, no ayuda a darle al ex presidente la protección que su investidura merece", detalla en la misiva. Le solicito, por lo tanto, que frene estos cambios imprevistos, asigne a la custodia al menos un vehículo blindado más y cumpla lo pactado en su momento", afirma.

AB/FF