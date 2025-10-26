PBA: desventaja de LLA y viento a favor para FP

La provincia de Buenos Aires se convertirá hoy en el segundo round electoral entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Será un escenario fuertemente signado por la polarización que dejó el inédito antecedente inmediato: las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, que marcó una contundente ventaja a favor del peronismo y del gobernador Axel Kicillof.

Esa visita a las urnas asoma como un dato ineludible que siembra aún más incertidumbre, porque es la primera vez en la historia que se desdobla en territorio bonaerense las elecciones locales de las nacionales.

La provincia de Buenos Aires representa el 38% del padrón electoral nacional. Son más de 13 millones de electores. Poco más de un millón de esos electores son extranjeros, por lo que no votarán hoy.

La boleta violeta que empuja Javier Milei (como si fuera candidato) llega con golpes, averías, escándalos y la necesidad imperiosa de recortar la distancia respecto de la elección de septiembre en la que el peronismo se impuso por 14 puntos, y de esa manera equilibrar la balanza en el conteo agregado a nivel nacional.

Los libertarios se vieron forzados a bajar al candidato de Milei, José Luis Espert, luego de información que publicó PERFIL en la que se contaba el cobro de US$ 200 mil que obtuvo Espert a través de una empresa vinculada al empresario investigado por narcotráfico “Fred” Machado.

El oficialismo nacional se vio forzado a recalibrar. Terminó yendo a la Justicia Electoral para que al tope de la boleta quede Diego Santilli, y logró al menos correr el foco del debate de campaña en las últimas semanas. En el campamento violeta celebraron la mitigación, porque pasaron de debatir sobre el narcoescándalo y la economía, a instalar el debte sobre si Santilli debía pelearse o no.

La campaña libertaria presenta desafíos. Uno es que Espert continuará apareciendo en la boleta. Es por ello que parte de la campaña se basó en ligar la intención de voto de Santilli con la aparición en la boleta del excandidato y diputado en licencia.

La participación también es un tema que los libertarios siguen con atención. Entienden que a mayor cantidad de gente volcándose a votar, tendrán mejores chances. Entienden que habrá un 70% de participación en promedio en la provincia más grande del país. Por ello, en la narrativa libertaria predominaron los eslóganes como “o La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, o frases como la “última oportunidad” o como dijo el propio Milei, “no perdamos la esperanza. Vamos a salir adelante. Este domingo, vayamos a votar”.

Otro tema central es el de la fiscalización. La ratificación de Santilli al tope de la boleta libertaria habilitó que Cristian Ritondo (quien hoy juega en tándem con Santiago Caputo) afine el trabajo territorial.

Ritondo y Santilli acercaron a los empresarios Sebastián Braun y Eduardo Bastitta, quienes ya habían aportado en el balotaje del 2023 para que pongan los aportes económicos y puedan movilizar los 40 mil fiscales que se requieren en los 135 distritos de PBA. Solo La Matanza, requiere 4 mil fiscales.

A eso se suma una fuerte desorganización en la tropa libertaria y una campaña territorial que no estuvo aceitada. Todas las voces señalan que faltaron mesas, repartos de boletas y folletería para panfletear en los barrios.

Los libertarios tienen el difícil desafío de revertir los votos en secciones que siempre fueron refractarias al peronismo, pero que incluso el pasado 7 de septiembre se inclinaron por los candidatos peronistas. El noroeste (cuarta sección), el norte (segunda sección), el centro (séptima sección) y mejorar en el Conurbano norte (primera sección). Los violetas se han hecho fuertes en ciudades de grandes periferias como Mar del Plata o Bahía Blanca, pese al impacto de las políticas económicas. En el caso de Bahía Blanca, el Presidente vetó la asistencia a la ciudad tras el inédito temporal de marzo.

En tanto en el peronismo buscaron encapsular las internas. El espaldarazo del 7-S puso en sordina las disputas entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner. El búnker de Fuerza Patria, será en La Plata. Contará con la presencia de Sergio Massa.

El peronismo intentó apelar a una unidad forzada (aunque por lo bajo esté todo roto) y ser el vehículo electoral para ponerle un freno al plan económico de Milei, que en una provincia productiva como la de Buenos Aires se siente fuertemente.

Tal vez, como un modo de despistar al adversario en el propio peronismo señalan que estarán varios puntos por debajo de la elección de septiembre. En parte porque no habrá votos de extranjeros; porque la estructura territorial de los intendentes no jugaron a fondo en esta campaña. Tanto Jorge Taiana como Juan Grabois, mantuvieron un perfil bajo durante la campaña en medio de los escándalos que atraviesa Milei y la Casa Rosada. Mucho menor margen tienen las terceras vías, como la de Provincias Unidas que lleva a Florencio Randazzo. También juega el frente Potencia, que lleva a María Eugenia Talerico, una opción que puede volverse atractiva ante una eventual fuga de votos en el oficialismo.

En tanto la izquierda intentará retener las dos bancas que pone en juego por la PBA. Del Caño va al frente de la lista.