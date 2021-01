Las PASO y la reelección de intendentes amplían la interna del Gobierno

Noticias Relacionadas Desde la oposición ya anticipan que resistirán la suspensión de las PASO

La gestión avanza por un carril. Las cuestiones electorales, que determinarán quién tiene el poder hacia adelante, por otro. Dentro del Gobierno nacional, el kirchnerismo tiene planes muy distintos a lo que piensan los gobernadores del interior del país respecto de las PASO. Y los intendentes del conurbano buscan modificar la ley que limita las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires, algo que también está en discusión. Una pata extra es la de Sergio Massa, que también tiene su propio plan cuando mira el 2021 y el 2023.

Ambos debates, el de la suspensión de las primarias y el de la reelección de jefes comunales bonaerenses, formatearán las discusiones dentro del Frente de Todos en pleno año electoral. También definirán el vínculo con la oposición, que a priori resistirá la suspensión de las PASO, incluso en contexto de pandemia y pese al reclamo de los gobernadores.

Las PASO, al Congreso

"La orden que tiene Sergio es que la ley debe salir. Aunque sea a los botellazos". La frase se la dijo a PERFIL un ministro que responde sin intermediarios al presidente Alberto Fernández. El proyecto para suspender las primarias ingresó a la Cámara de Diputados el viernes. Fue el compromiso que selló el mandatario con los gobernadores la semana pasada en La Rioja.

Sergio Massa no tendrá una tarea sencilla. Hasta el momento, Máximo Kirchner, jefe de bloque del Frente de Todos rechazó el debate. Y le avisó a Mario Negri, conductor del interbloque de Cambiemos, que no avalaría la suspensión de las PASO.

Elecciones y coronavirus

La cuestión sanitaria está en un segundo plano, a pesar de que el viceministro de Salud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak alertó este domingo que la segunda ola de COVID-19 del invierno será de "una enorme magnitud". Las PASO están previstas para el 8 de agosto, plena temporada invernal. El cronograma de vacunación, por ahora, avanza más lento de lo planeado.

¿Qué dicen de en la oposición? "Hasta que ellos no ordenen su discurso, nosotros no vamos a debatirlo", sentenció un legislador clave del PRO. En Balcarce 50, laderos de Alberto Fernández admitieron a este portal que la discusión interna debería hacerse sin escalar ante la opinión pública, pero ya no hay más tiempo.

"Las PASO hay que mantenerlas", había dicho la semana pasada Horacio Rodríguez Larreta. Si bien cada jurisdicción tiene potestad sobre las internas, la idea de los gobernadores es que se suspendan a nivel nacional y luego presionar en sus distritos. En la provincia de Buenos Aires hay un problema extra. Si el PJ las quiere dar de baja, deberá negociar si o si en el Senado con Juntos por el Cambio, que tiene la primera minoría. La oposición buscaría canjear cargos clave en áreas sensibles como organismos de control, el Banco Provincia y una bandera de JXC: la lista única de papel.

La disputa por la reelección de intendentes

El otro tema que muestra las estrategias opuestas dentro del oficialismo son las reelecciones indefinidas de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que se limitaron a un mandato en 2016 por una ley aprobada en la Legislatura. El tema preocupa a oficialistas y opositores, ya que afecta a jefes comunales de todos los partidos.

La lista de los que se quedan sin reelección incluye a Fernando Gray (Esteban Echeverría), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel Sujarchuck (Escobar), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gustavo Menéndez (Merlo) y Juan Zabaleta (Hurlingham), todos del Partido Justicialista (PJ). En el PRO, sucede lo mismo con Gustavo Posse (San Isidro), Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús) y Julio Garro (La Plata). En total, el 70 por ciento de los intendentes no puede ser reelecto en 2023.

Según pudo saber PERFIL, los intendentes (junto a Massa) tienen acordado ir por la vía judicial. Lograr que la Justicia dicte que se tome como primer mandato la elección del 2019, ya que una ley no puede legislar hacia atrás en el tiempo. Otra alternativa que se baraja es pedir directamente que dicte la inconstitucionalidad de la ley ¿Cuándo lo harán? Falta definir la fecha. Los jefes comunales quieren hacerlo este año, aunque hay quienes afirman que Máximo Kirchner estirará el debate hasta 2023 para mantener una carta importante para jugar a la hora de negociar futuras candidaturas.

