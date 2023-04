Pepín Rodríguez Simón, entre la expulsión del Parlasur y otro pedido de refugio

El revés judicial al pedido de refugio de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en la República Oriental del Uruguay activó las alarmas de la política dentro de la propia ciudad de Montevideo. Esta semana el plenario del Parlasur determinó que en la próxima sesión de la asamblea parlamentaria del Mercosur se debatirá nuevamente la expulsión definitiva del exasesor del macrismo.

Dicho encuentro se celebrará el próximo 29 de mayo. La decisión se adoptó tras el impulso de los legisladores del Frente de Todos con Cecilia Britto a la cabeza que tuvo su contra del lado uruguayo de la mano del titular del Parlasur, Gustavo Penadés, quien adujo que la cuestión seguía siendo tratada por la Comisión de Asuntos Internos del Parlamento. Sin embargo y tras una votación casi unánime, se logró que el pedido de remoción sea tratado como uno de los puntos en el orden del día.

La negociación de los votos para la expulsión del exdirector de YPF durante el macrismo ya empezó. El bloque oficialista argentino aspira a tener mayoría para lograrlo, pero tampoco será fácil encontrar aliados. Para lograr que el punto pueda tratarse en el plenario, se requiere de un quórum particular del cuerpo, es decir, 51 de los 153 miembros activos del organismo.

La radical María Luisa Storani pidió en soledad que se presente en la Justicia

No es la primera vez que se pide la expulsión de Rodríguez Simón; en junio del año pasado se buscó su desplazamiento del cuerpo, la iniciativa no prosperó puesto que no se pudieron incorporar más elementos para alcanzar apoyo que favoreciera su apartamiento. Dos meses antes, Pepín abandonó un plenario tras protagonizar una escandalosa escena donde intentó hacer uso de la palabra y fue abucheado por la mayoría de sus pares. En aquel momento, la radical María Luisa Storani le pidió “encarecidamente” presentarse ante la Justicia argentina tras señalarle que en el país se vive en Estado de derecho. Esta misma semana la vicepresidenta primera de la UCR refrendó esos dichos al tiempo que le exigió respetar a la Justicia argentina y la Justicia uruguaya. Lo hizo en soledad, ya que ningún dirigente de JxC la acompañó en el reclamo.

Por otra parte, Pepín aguarda por el llamado de la Comisión de Refugiados para una entrevista personal en razón del nuevo pedido de refugio que presentó el 7 de diciembre del año pasado, horas después que Cristina Fernández de Kirchner se pronunciara sobre la sentencia en la causa “Vialidad”.

En el requerimiento, Rodríguez Simón incorporó como nuevos elementos los dichos de la vicepresidenta sobre su persona, quien hizo referencia al juicio político a la Corte Suprema donde lo vinculó en la designación de varios de sus miembros. Según su defensa, sobre el exfuncionario hay un temor infundado de que la persecución que se le hace obedece a razones políticas, por lo que no quiere someterse a la Justicia argentina en este momento.

Tras la entrevista, la CoRe deberá disponer un plazo donde le permita a Pepín diligenciar prueba de sus afirmaciones, cosa que según su abogado no ocurrió en la instancia inicial del primer pedido de refugio que hace pocas semanas fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia del Uruguay.

El gran interrogante que se abre por estas horas es si Rodríguez Simón se presentará personalmente o por escrito el próximo 29 de mayo en el plenario del Parlasur para rechazar el pedido de expulsión usando como aval la nueva tramitación de refugio.