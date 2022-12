María Eugenia Vidal cruzó a Alberto Fernández este miércoles 22 de diciembre luego de que el mandatario bromeara con que es el "Presidente de las tres copas" en referencia a los triunfos de la Selección Argentina en la Copa América 2021, la Finalíssima contra Italia y el Mundial de Qatar 2022. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, se involucró en el tema y decidió responderle

"Sos el Presidente de la fiesta de Olivos, el vacunatorio VIP, y la inflación más alta de los últimos 30 años, @alferdez. Las tres copas son de la selección", lanzó la exgobernadora a través de su cuenta de Twitter, a lo que la portavoz retrucó: "Hay tres copas y hay cuatro de copas. La vida".

Sin embargo, un rato después Cerruti eliminó su respuesta.

Por otra parte, este no es el primer cruce que tiene Cerruti en torno a temas futbolísticos. Solo un día antes, discutió fuertemente con la líder del PRO, Patricia Bullrich, con respecto al operativo de seguridad montado para los festejos por el triunfo en el Mundial de Qatar y la llegada de los campeones al país.

"En lugar de disfrutar de la llegada de los campeones del mundo, sufrimos una decepción. Y no por ellos. Es evidente que Argentina necesita orden para progresar. Sin dudas, lo que pasó hoy no es el camino", lanzó en su momento la ex ministra de Seguridad.

Ante las críticas recibidas, la portavoz presidencial le respondió: "Cinco millones de personas en la calle homenajeando a sus campeones. Con el orden que impone el amor y la alegría. Si sufriste hoy una decepción, Pato Bullrich, es evidente que no estás hecha de la misma naturaleza que el pueblo argentino".

Alberto Fernández: "La AFA tenía la Casa Rosada a disposición de los jugadores, pero ellos eligieron otra cosa"

Alberto Fernández: "Soy el Presidente de las tres copas"

En medio de la tensión que vivió el oficialismo tras el desplante de la selección argentina y la AFA, quienes decidieron darle la espalda al presidente y no celebrar la consagración con la Copa del Mundo en la Casa Rosada, el mandatario optó por minimizar la situación.

"Yo sabía que los jugadores tenían un nivel de agotamiento muy grande, querían que la celebración fuera breve", explicó Fernández y agregó que "lo único que hizo fue hacerles saber a las autoridades de la AFA que si querían venir a la Casa de Gobierno la tenían a disposición, y ellos hicieron otra cosa y es muy respetable".

Gabriela Cerruti liquidó a Patricia Bullrich: "No estás hecha de la misma naturaleza que el pueblo argentino"

En ese sentido, sostuvo: "Creo que cuando empiezan con estas discusiones de por qué no vinieron, que no vinieron porque uno está enojado con este o con el otro, son elucubraciones que se hacen y no me parece que conduzcan a mucho, sinceramente. No es algo que me preocupe de verdad".

A su vez, el mandatario, catalogado como "el único presidente que no recibió a un campeón del mundo", asumió una postura en la que se muestra decidido por no mezclar ambos temas: "Me encantar estar haciendo escuela con que el fútbol no se mezcle con la política", dijo.

"Debo ser el único que no los recibió, pero también creo que debo ser el único presidente que durante su mandato la selección ganó al Copa América, la Intercontinental y la del Mundo", amplió Fernández y concluyó: "Además de ser el presidente de las tres copas, soy el presidente que, desde Néstor hasta acá, hizo crecer a la Argentina durante tres años consecutivos".

AS/ff