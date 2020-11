Miguel Angel Pichetto: "Estoy dispuesto a darme la vacuna rusa"

El Auditor General de la Nación Miguel Ángel Pichetto se refirió a la vacuna Sputnik V que compró el gobierno a Rusia, la toma de terrenos, las marchas anticuarentenas, la designación de Daniel Rafecas y analizó que no cree que el proyecto de la interrupción legal del embarazo sea tratado en 2020: "Sería oportuno para el año que viene"

"El país está viviendo circunstancias difíciles. El tema es fuerte, indudablemente traza una división. Es un tema que en algún momento habrá que abordar", indicó Pichetto en Futurock.fm: "Trataría de resolver los temas más urgentes. El año está prácticamente terminado. Sería oportuno para el año que viene", afirmó.

Consultado sobre por qué no participa de las marchas contra el gobierno en conjunto con un sector de la oposición, Pichetto afirmó que "las manifestaciones anticuarentena son legítimas", dijo y agregó: "Es importante que se canalicen dentro del marco ciudadano".

"Hay temas de carácter económico, el tiempo que se estuvo que estar encerrado sin salir a trabajar, la pérdida del poder adquisitivo y otros temas de interés de los sectores más urbanos, como el caso de la Justicia", enumeró Pichetto los temas de la agenda que requieren más atención. "La gente sale con los cuidados respectivos y me parece que eso no tiene que ser una limitación. Es como cuando te dicen que no podés hablar porque no tenés gestión. Son cosas que se edifican en el entorno del gobierno", comparó.

Pichetto defendió a Macri y pidió unificar la posición por Rafecas

Se refirió a una "estructura de los mapuches", en relación al desalojo del predio ocupado por la agrupación Winkul Lafken Mapu en Villa Mascardi: "es de una gravedad extraordinaria. Hay una negación de las autoridades nacionales de lo que significan los símbolos patrios", indicó Pichetto. "Eso no es un simple reclamo de tierras, tiene otra connotación", aseveró.

"El Estado tiene la obligación de defender el territorio, la bandera, el himno, los símbolos y la integridad territorial. Si estamos frente a grupo que no reconocen la autoridad, deberíamos revisar este tema: ¿Por qué le daríamos tierra a alguien que no reconoce la autoridad del Estado?", se preguntó el excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri.

En conclusión, el auditor expresó: "No es una toma de terrenos. Acá hay una visión separatista, una visión peligrosa en el Sur argentino, en donde la fragmentación del territorio mapuche como territorio propio empieza a tomar forma con algunas ideas peligrosas", dijo.

Sobre las asignaciones que se dieron a conocer en la AGN, denunciadas por el diputado Luis Ramón, Pichetto negó conocer al legislador. "De ninguna manera he designado casi 300 personas en la Auditoría, es un disparate absoluto", sostuvo. "El auditor tiene derecho a un cuerpo mínimo de asesores y "de ninguna manera he asignado a 300 colaboradores. Es una planta profesional altamente calificada".

Pichetto: "Que el Presidente haya anunciado que no va haber devaluación prende alarmas"

El exsenador rionegrino indicó que esta "persecución" sobre la cuestión de los cargos se debe a que "el Gobierno está molesto porque fui al campo de los Etchevehere", según dijo.

En cuanto a la designación de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación, el excandidato a vicepresidente sostuvo que se suma a la postura de la oposición y se desligó de una posición individualista sobre el tema.

"Estoy dispuesto a darme la vacuna rusa si está aprobada por la ANMAT, no cualquier cosa", concluyó y dijo: "La ANMAT y el Senasa son organismos con un expertise muy importantes y si la aprueba la Anmat entonces podemos confiar que no tiene efectos adversos para el ser humano. El gobierno está tratando de tener la provisión necesaria".

CI/FeL