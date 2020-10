Miguel Angel Pichetto: "Que el Presidente haya anunciado que no va haber devaluación prende alarmas"

Tras las declaraciones del presidente Alberto Fernández en el coloquio de Idea, donde afirmó que "jamás nos quedarìamos con los depósitos de la gente", el excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, salió a responderle. Sin decirlo, en sus declaraciones a radio Rivadavia, Pichetto evocó el nunca olvidado "quien puso dólares, recibirá dólares"

"Que el Presidente haya anunciado que no iba a haber devaluación o afectación de depósitos no me pareció positivo, porque más allá que es bueno que no ocurra, ha sucedido muchas veces que se dicen cosas que después son contrarias; ese tipo de definiciones prende alarmas", dijo, Pichetto.

Alberto Fernández negó la posibilidad de una devaluación y un corralito

Alberto Fernández fue el primer orador del 56° Coloquio de IDEA tras la introducción del CEO de IBM Roberto Alexander e hizo un diagnóstico de las oportunidades y dificultades que enfrenta el país para salir de la pandemia. "Finalmente tocamos fondo y solo nos queda mejorar. Vamos a levantarnos otra vez", arengó el presidente.

En su diagnóstico, recordó la pérdida de reservas internacionales que condujeron al cepo y aseguró que la pérdida de 23.000 millones de dólares desde las PASO obedeció a falsas acusaciones como que el peronismo venía a devaluar y a confiscar los ahorros en dólares de la gente. "Jamás haríamos eso", aseguró.

Con respecto a la cuarentena, Pichetto afirmó que: "Está bien que el presidente hable con los empresarios y poner en marcha la economía; siempre sostuve que faltó equilibrio, que la cuarentena era por un tiempo limitado y después había que salir a trabajar y producir... pero en ese momento estaba la voz de los especialistas y los científicos y nos compramos una cuarentena que no tiene comparación en el mundo. Creo que se entusiasmaron con las encuestas. Deberíamos estar trabajando y produciendo para el país, como hizo Brasil, que hoy está en pleno despegue y con un impacto mucho menor, poco significante, de lo que fue la pandemia".

Edi Zunino: "Argentina lleva mejor la pandemia que EE.UU y Brasil"

Brasil superó los 150.000 muertos por coronavirus y con sus sus 210 millones de habitantes, es el segundo país del mundo con más muertes por Covid-19, detrás de Estados Unidos, y la tercera con más contagios del planeta, después de India.

El sector de servicios, responsable por cerca de un 70 % del PIB de Brasil, avanzó en agosto un 2,4 % frente a julio, la tercera alza consecutiva para el área, pero insuficiente para recuperar las pérdidas causadas por la pandemia del coronavirus, informó este miércoles el Gobierno de Bolsonaro. Entre junio y agosto, el sector acumuló un crecimiento del 11,2 %, un resultado que no alcanza a recuperar las pérdidas (-19,8 %) ocasionadas entre febrero y mayo, cuando fueron implementadas las medidas de aislamiento social para evitar la propagación del virus.