Edi Zunino: "Argentina lleva mejor la pandemia que EE.UU y Brasil"

Desde hoy y hasta fin de mes entramos en una nueva etapa del aislamiento social obligatorio que a esta altura, con tantas excepciones, ya debería llamarse de cualquier otra manera.

Las grandes actividades que esperamos seguir abriendo, más allá de la polémica por las clases, que es de todos los días, es el transporte aéreo. Tal vez, el lunes que viene el terrestre de larga distancia y definir cómo va a ser la temporada turística. No tenemos demasiada idea, pero el verano debería ser más benévolo en una pandemia viral y el sector no da para más. Así que temporada va a haber, va a tener que haber.

Estamos mal, salgan como salgan las cosas. Va a haber costos altísimos y seguro que va a ser el Gobierno el que los pague, porque así funcionan las cosas sin demasiado comentario. Pero de ahí a dejar pasar, que se diga cualquier cosa. Como dijo ayer Mauricio Macri sobre los resultados de la emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno central y todos los gobiernos jurisdiccionales del país, es permitirles que falsean la realidad aquellos que tanto sufrían por las manipulaciones del Indec, ¿Se acuerdan?

Mauricio Macri tuvo muy poca autocritica sobre su gobierno

Datos duros. Argentina tiene 45 millones de habitantes. Estados Unidos, la principal potencia de nuestro hemisferio y del mundo, 330 millones de habitantes. Y Brasil, el país más potente de nuestra región, tiene 220 millones de habitantes, cifras redondas. Con sus 24 mil muertos por 19, nuestro país debería tener un 25 por ciento más de muertos para equiparar proporcionalmente a su población a los muertos de Brasil, que son 151 mil, o a los de Estados Unidos, que hasta ahora son 215 mil. Deberíamos tener 30 mil muertos, seis mil más de los 24 mil que tenemos para estar como el país más rico del hemisferio y el más potente de la región.

Eso, ¿Quiere decir que la Argentina va ganando algún campeonato? o ¿Qué el Gobierno no va a pagar ningún plato roto? No, no quiere decir eso. No importa demasiado. Eso quiere decir que se buscó aligerar, alivianar el sistema sanitario. Se lo logró de alguna manera, no sin sobresaltos. No quiere decir que no va a haber un montón más de infectados y de muertos. Los va a haber. Y esto no fue obra solo de Alberto Fernández. Cada cual con lo suyo, con sus aciertos, con sus errores y sus encuentros y sus desencuentros, sin distinción de partidismos, aportaron su granito de arena. Mientras el ex presidente Mauricio Macri andaba por ahí sin responsabilidad alguna.