Absolvieron a D'Elía por denuncia de discriminación a los Schoklender

El juez Sebastián Casanello absolvió al dirigente social Luis D´Elía en el juicio por "discriminación" contra los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por llamarlos "paisanos". En tanto, la querella a cargo de la DAIA había reclamado la pena de un año de prisión para el dirigente. El pedido fue en el alegato ante el juez contra D'Elía, quien está preso por la toma de la comisaría 24 de La Boca, hecho que tuvo lugar en 2004.

El dirigente social es juzgado por haberse referido a los Schoklender, ex integrantes de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, como "paisanos", en alusión a su religión. "Ahora, vos mirá la lista, todos paisanos, eh? (...) la lista de los muchachos estos, todos paisanos (...) Y encabezados por estos dos paisanos, eh..., hijos de un hombre traficante de armas vinculado a la dictadura. Digo, a mí no me extrañaría que estemos ante una fenomenal maniobra de inteligencia", había dicho D´Elía sobre los Schoklender en 2011, en el marco de una emisión de su programa de radio.

El "planteo antisemita" de D'Elía en el caso Schoklender, según Biondini

D´Elía realizó ese comentario al revelar que había tenido una charla con el ex rector de la Universidad de las Madres Vicente Zito Lema, en la que el filósofo le había deslizado la sospecha de que los hermanos Schoklender eran infiltrados de la inteligencia israelí que buscaron desprestigiar a las Madres, luego de que se conocieran irregularidades en el manejo de fondos del programa de construcción de viviendas "Sueños Compartidos" que dependía de la organización de derechos humanos.

