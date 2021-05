El kirchnerismo "duro" le explica a Alberto Fernández cómo negociar la deuda

Las internas en el Frente de Todos no ceden y son cada vez más visibles. Ahora, personalidades de todos los ámbitos, en general más identificados con el kirchnerismo "duro", lanzaron “Proclama del 25 de mayo” en la que le dicen al presidente Alberto Fernández y al Fondo Monetario Internacional (FMI) cómo se debe negociar la deuda. "Primero la salud y la vida, después la deuda", exclamaron.

Sobre el final de la carta aparece una extensa lista de los nombres que firmaron esta "proclama". De las diez páginas que tiene el documento, tres son exclusivamente para nombrar a cada dirigente que apoyó la iniciativa.

Los nombres que aparecen van desde políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas, intelectuales, científicos, médicos, actores, artistas, religiosos, dirigentes sociales, economistas, ex funcionarios, miembros del poder judicial, educadores, entre otros. La gran mayoría, con una mirada identificada con el kirchnerismo más "duro".

Es que la misiva fue impulsada por dos dirigentes muy cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner como lo son el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, y la diputada nacional y economista, Fernanda Vallejos.

Entre los nombres destacados aparecen los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Por el lado del sindicalismo están Pablo Moyano (Camioneros), Héctor Daer (secretario general de la CGT), Hugo Yasky (secretario general de la CTA y diputado nacional) y Roberto Baradel (Secretario General de SUTEBA).

También figuran los nombres de Amado Boudou (ex vicepresidente) y Felisa Miceli (ex-ministra de Economía). En el sector diplomáticos, están Rafael Bielsa (ex canciller), y Alicia Castro (ex Embajadora en Venezuela)

Desde el Congreso aportaron su nombre el senador Sergio Leavy y los diputados nacionales, Lucía Corpacci, Itaí Hagman, Juan Carlos Alderete, Héctor “Gallego” Fernández, Carolina Moisés, Liliana Schwindt, Marcelo Koening y Verónica Caliva. En cuanto a dirigentes que actualmente ocupen un cargo, se destacan los nombres de la ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, y del director del Banco Nación, Claudio Lozano.

Del lado empresario está Guillermo Moretti (vicepresidente de la Unión Industrial Argentina). Del periodismo aparecen Víctor Hugo Morales y Sandra Russo. En el rubro artistas están Miguel Ángel Estrella (pianista), Rita Cortese (actriz) y Liliana Herrero (cantante).

Del lado de los intelectuales, se destacan los nombres Marcelo Figueras (escritor y presentador del libro "Sinceramente" de Cristina Kirchner), Ricardo Forster (filósofo), Mempo Giardinelli (escritor y periodista)

En la lista también hay varios nombres de religiosos como Eduardo De la Serna (sacerdote de la Opción Popular por los Pobres) y Francisco “Paco” Oliveira (sacerdote de la Opción Popular por los Pobres).

En otros ámbitos, también figuran Mario Secco (intendente de Ensenada), Juan Ramos Padilla (juez), Eduardo Barcesat (constitucionalista), Mario Kestelboim (ex Decano Facultad de Derecho UBA), Adriana Aredez (Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora), Milagro Sala (dirigente social), Juliana Di Tullio (Directora BAPRO), Ricardo Rouvier (sociólogo y encuestador), el Gabriel Mariotto (ex vicegobernador PBA) y Arnaldo Dubin (médico intensivista), entre otros.

Qué dice la "Proclama del 25 de mayo" del kirchnerismo "duro"

En el inicio del texto describen la situación que se vive en el mundo por la pandemia del coronavirus y luego puntualiza en la situación de Argentina frente al COVID-19. "En Argentina, la pandemia del COVID-19 no da respiro y amenaza con detener la recuperación económica en curso. Los contagios y las muertes se han espiralizado. La economía ya se encontraba en una crisis de envergadura después del gobierno de Mauricio Macri y, con la pandemia, se ha profundizado aún más la emergencia económica y social", expresaron.

"Nuestro país se encuentra en una situación de 'estado de necesidad' que le impide afrontar los compromisos de deuda contraídos, especialmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos, bajo riesgo de afectar intereses superiores que el Estado debe proteger, en un contexto de pandemia: la vulnerabilidad social, la salud, el trabajo, la educación y la vivienda del conjunto de la población", agregaron.

"Es por eso, que estimamos imprescindible que los recursos públicos y las divisas disponibles del país, se destinen prioritariamente al cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo y a paliar el impacto social de la crisis", comentaron.

Por otro lado, también le exigen al presidente Alberto Fernández que se investigue al Gobierno de Mauricio Macri por la deuda: "Investigar el destino de los fondos de dicho préstamo para identificar a los responsables de la fuga de capitales, puesta en evidencia por la investigación del Banco Central de la República Argentina".

“Exigir al FMI que brinde todo el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país”, expresaron.

Las 8 propuestas de la "Proclama del 25 de mayo" para negociar la deuda

Impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria.

con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria. Reprogramar los vencimientos con todos los organismos financieros internacionales con plazos acordes a las verdaderas posibilidades de pago del país.

con todos los organismos financieros internacionales con plazos acordes a las verdaderas posibilidades de pago del país. Renegociar la disminución de intereses , cargos y comisiones previstos en los acuerdos vigentes.

, cargos y comisiones previstos en los acuerdos vigentes. Utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente 4.350 millones de dólares), de la emisión esperada de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI de USD 650.000 millones totales, para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, aliviando las restricciones que limitan la atención de los graves problemas derivados de la pandemia Covid-19 y privilegiando la salud, educación, vivienda, trabajo, reducción de la pobreza e indigencia, entre otros y no al pago de la deuda por capital , intereses o gastos.

Apoyar la querella criminal iniciada por el Gobierno Nacional contra los funcionarios actuantes del anterior gobierno en la obtención del préstamo “stand by” con el FMI.

iniciada por el Gobierno Nacional contra los funcionarios actuantes del anterior gobierno en la obtención del préstamo “stand by” con el FMI. Investigar el destino de los fondos de dicho préstamo para identificar a los responsables de la fuga de capitales, puesta en evidencia por la investigación del Banco Central de la República Argentina.

para identificar a los responsables de la fuga de capitales, puesta en evidencia por la investigación del Banco Central de la República Argentina. Exigir al FMI que brinde todo el apoyo para continuar con las investigaciones , determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país.

, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país. Ya en perspectiva, superada la pandemia: Destinar prioritariamente los recursos del país a impulsar el desarrollo integral de nuestro pueblo y de las fuerzas productivas de forma sostenida en el tiempo, para que se recomponga el tejido social, hoy profundamente deteriorado.

