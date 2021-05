Carne: Fernanda Vallejos propone subir retenciones ante el paro del campo

Fernanda Vallejos, diputada del Frente de Todos, apuntó este sábado 22 de mayo contra los empresarios y productores agropecuarios tras el paro que lleva adelante el campo por el cierre de exportaciones de la carne. En ese marco, la también presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja propuso subir retenciones para el sector.

En diálogo con Radio La Red, la legisladora oficialista aseguró que el Estado “tiene que actuar” para garantizar que la población pueda acceder a los alimentos a precios accesibles. Además, Fernanda Vallejos reclamó que los empresarios “resignen una partecita de la rentabilidad” para que los trabajadores recuperen el poder de compra de sus salarios; y una "política decidida para contener los aumentos de precios y mejorar los salarios reales".

La legisladora sostuvo que la principal "espalda de un Gobierno de signo popular es el pueblo" y elogió la decisión del presidente Alberto Fernández de cerrar las exportaciones de carne por 30 días. Fernanda Vallejos es una de las dirigentes oficialistas más cercanas a la vicepresidenta Cristina Kirchner, por lo que este mensaje contra el campo y empresarios se entiende que viene desde el sector kirchnerista que integra el Gobierno.

Una diputada K propuso que el Estado adquiera acciones de las empresas a las que rescata

Fernanda Vallejos: "Se pueden mejorar las retenciones"

En ese contexto, Fernanda Vallejos reiteró la necesidad de llevar adelante una serie de políticas dirigidas a desacoplar los precios internos de los alimentos de los valores internacionales. "Hay un combo de instrumentos posibles: se pueden mejorar las retenciones; hoy el margen, que en el caso del maíz es bastante acotado, hay 3 puntos, de acuerdo con el margen legal que se pueden mejorar las retenciones", detalló la legsiladora nacional.

"Habría que tener una nueva ley más acorde a la realidad de los precios internacionales que hoy tenemos para que el Estado tenga más flexibilidad a la hora de administrar este instrumento de desacople de precios que son las retenciones; en el caso de la carne, con retenciones, tenemos un margen un poco más grande, porque estamos en 9 y puede llegar a 15 puntos, que se podrían ampliar”, comentó la dirigente oficialista.

Esa tensión estuvo siempre. Porque los que participan del mercado exportador, lo mismo que cuando hay una devaluación, claramente se benefician. Su rentabilidad está creciendo de una manera estratosférica.

La espalda de un gobierno popular es el pueblo pic.twitter.com/zVhURf5bKx — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) May 22, 2021

Asimismo, afirmó: "No vamos a pretender que los empresarios dejen de privilegiar la maximización de sus ganancias; aunque nos gustaría que sean más humanos y se preocupen porque sus compatriotas no están pudiendo comer; no ocurre en la realidad".

Según Vallejos, "hay que actuar, aunque haya sectores a los que la intervención del Estado no les gusta; tienen que resignar una partecita de su rentabilidad; de eso se trata la convivencia democrática".

Kirchnerismo, el otro poder: tensión interna y avance dentro del Gobierno

Caída de consumo de carne y rol del Estado

De acuerdo a un informe de Proyecto Económico, al que aludió Vallejos, el consumo per cápita anual de los argentinos pasó de 58,5 kilos en 2015 a 51 kilos en 2019, 50 kilos en el 2020, y en la actualidad se ubica en torno a los 44 kilos por persona, caída que "coincidió con un incremento del 300% de la carne".

“Cuando hablamos del consumo, necesitamos dos conjuntos de políticas. Una que ataque la cuestión de los precios (...) y mejorar los ingresos, que no solamente han perdido poder de compra por la evolución de los precios sino que los salarios se han venido a pique”, consideró.

Vallejos abogó por un rol más activo del Estado que le permita recuperar el papel de regulador y contralor, para “armonizar los equilibrios” económicos y sociales: "En prácticamente todos los mercados de exportación de la Argentina el nivel de concentración es pavoroso”, señaló.

"El Estado argentino necesita recomponer sus capacidades de control, que es algo en lo que se está trabajando y que, durante los gobiernos de Néstor y de Cristina, se habían ido construyendo una serie de herramientas para que el Estado tenga capacidad de intervenir en las relaciones económicas", aseguró.

ED/FF