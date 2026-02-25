Proponen declarar persona non grata a Alberto Samid en Maldonado por sus críticas al sistema de salud uruguayo

La Junta Departamental de Maldonado estudia un proyecto para declarar persona non grata al empresario cárnico argentino Alberto Samid tras sus cuestionamientos al sistema de salud de Uruguay, formulados luego de su internación en Punta del Este. La iniciativa fue promovida este martes por el edil del Partido Nacional Fabricio Rodríguez, quien sostuvo que esas afirmaciones desacreditan al sistema sanitario y lesionan el prestigio de sus trabajadores.

El legislador uruguayo Fabricio Rodríguez propuso declarar a Alberto Samid persona non grata en Maldonado

El planteo ingresó formalmente al cuerpo deliberativo departamental ese mismo día. A través de sus redes sociales, Rodríguez expresó: “Las expresiones vertidas no solo cuestionan de forma generalizada a nuestro sistema sanitario, sino que afectan directamente el honor y la trayectoria de médicos, enfermeros, técnicos y funcionarios que trabajan con profesionalismo y compromiso todos los días”.

En la misma publicación, el representante nacionalista afirmó que Maldonado dispone de una red de atención que asiste tanto a residentes como a miles de turistas durante todo el año. También señaló: “La crítica es válida cuando es fundamentada y responsable; no así cuando desacredita sin sustento a todo un sistema”, al explicar los fundamentos de la declaración que deberá resolver la Junta Departamental de Maldonado.

La iniciativa presentada por el legislador uruguayo Fabricio Rodríguez para declarar persona non grata a Alberto Samid

El conflicto se desencadenó durante la permanencia de Samid en Punta del Este, donde vacacionaba y debió ingresar a un centro asistencial por una infección acompañada de un cuadro viral. Durante su hospitalización, el empresario sostuvo que había contraído un “virus uruguayo” y afirmó que en el establecimiento médico no lograban precisar el diagnóstico. Además, pidió la intervención de autoridades argentinas para concretar su traslado.

La evacuación sanitaria se realizó el martes por la tarde luego de la contratación de un avión privado. En las imágenes que circularon en redes sociales se observa al empresario recostado en una camilla mientras personal de enfermería lo sube a la ambulancia que lo trasladó hacia el aeropuerto para abordar un avión sanitario con destino a la Argentina.

La internación de Alberto Samid en Punta del Este y las críticas a Axel Kicillof y Daniel Scioli

Alberto Samid ingresó el lunes 16 de febrero al Hospital Cantegril, en Punta del Este. Ante lo que su entorno describió como falta de un diagnóstico concluyente, su familia impulsó un pedido urgente de derivación aérea hacia la Argentina.

"Soy Marisa

El pedido de vuelo sanitario de la esposa de Alberto Samid, Marisa Scarafía

, esposa de Alberto Samid. Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien que es pero es muy peligroso", informó a través de la cuenta de X del empresario.

Scarafía indicó que presentaba “bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores" y agregó: "Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario".

"Le pido encarecidamente al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos", sostuvo en un mensaje dirigido al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a otros dirigentes.

El denominado “Rey de la Carne” viajó el martes 17 desde Punta del Este hacia Buenos Aires en un vuelo sanitario gestionado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien confirmó el contacto telefónico. “Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!”, publicó el funcionario.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirma el vuelo sanitario para Alberto Samid

Luego del traslado, Samid criticó públicamente a Axel Kicillof y a la Secretaría de Turismo de la Nación, que encabeza Daniel Scioli, por no intervenir —según su versión— para facilitar la gestión.

“Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, PAGANDO YO LOS GASTOS porque contraje un virus uruguayo que no saben qué es”, manifestó.

Alberto Samid se quejó de que la Gobernación bonaerense no lo ayudó a conseguir un vuelo sanitario

Y añadió: “Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el telefono”.

Las críticas de Alberto Samid al sistema de salud de Uruguay tras su internación

Después de arribar a Buenos Aires y recibir atención en el Sanatorio de la Trinidad, ubicado en el barrio porteño de Once, el empresario cárnico difundió un video en el que agradeció a “quienes rezaron por mí” y cuestionó el sistema sanitario uruguayo.

“Si alguna vez tienen un problema en Uruguay, rajen a Buenos Aires, no se queden ni un minuto porque ahí van a tener problemas. No tienen medicamentos, no tienen máquinas modernas, los médicos son inexpertos, así que este es el consejo que les doy”, afirmó Samid.

En otro mensaje, reiteró sus críticas al sistema de salud de Uruguay: “Los uruguayos se enojan conmigo porque de casualidad, producto de la experiencia que me tocó vivir internado allá, les marqué una realidad que es que el sistema de salud que tienen, es muy precario. Pero con el tiempo se van a dar cuenta que lo que dije sobre la medicina de mala calidad que tienen es real”.

Alberto Samid calificó como "muy precario" el sistema de salud uruguayo

El excandidato a diputado nacional por el peronismo agregó: “Máquinas antiguas, médicos inexpertos, falta de insumos, etc. No deberían enojarse, deberían prestar atención a este tipo de observaciones así pueden sacar la medicina de abajo de la alfombra. Es muy precaria. Háganlo por ustedes también, no sólo por los turistas. Ustedes se merecen tener un sistema de salud a la altura de los mejores países del mundo, como tiene la Argentina. Hoy se enojan, mañana me lo van a agradecer”.

Cabe señalar que Alberto Samid tenía restringida la salida del país debido a un proceso judicial por quiebra. No obstante, obtuvo autorización del tribunal para viajar a Punta del Este junto a su esposa con motivo del “Día de los Enamorados”, ocasión en la que sufrió la descompensación que derivó en su internación.

