¿Qué va a hacer Javier Milei con su sueldo de Presidente?

El presidente electo Javier Milei deberá definir en las próximas semanas qué hará con el sueldo que le corresponde como jefe de Estado, ya que desde que asumió como legislador nacional en 2021 estuvo sorteando su dieta.

Sin embargo, ahora la situación es distinta porque como mandatario nacional no se le permite por ley realizar ningún otro trabajo remunerado, algo que sí podía hacer como diputado nacional. De acuerdo a la legislación vigente, hasta pedir licencia de la actividad privada es insuficiente durante el ejercicio público.

"No sé si es compatible. Como diputado no tenía impedimento con dar conferencias, ahora no sé", dudó Milei en declaraciones radiales este lunes, al ser consultado sobre qué tenía pensado hacer con su sueldo de Presidente.

Javier Milei se reunió con Mauricio Macri mientras define el diseño de su gabinete

Según el artículo 92 de la Constitución argentina, tanto el jefe de Estado como su vicepresidente “no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna”, dado que “disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación”.

En su paso por Diputados, el economista liberal nunca pudo presentar el proyecto de ley para que se habilite a los funcionarios de la Cámara baja a prescindir de sus salarios, algo que está prohibido por la ley vigente. Como no tenían los votos necesarios, nunca avanzaron con ese proyecto, y decidieron sortear la dieta de Milei.

El historial de Javier Milei sorteando su sueldo: críticas y ganadores

La primera dieta que sorteó Milei fue correspondiente a diciembre del 2021, por un monto de $205.596,54, que en aquel entonces fue durante un acto público, frente al hotel Costa Galana de la ciudad balnearia de Mar del Plata, donde aseguró que todo el proceso iba a estar “certificado por escribano” y con la participación de "gente de sistema para que sea absolutamente transparente y no quede ninguna duda".

A esta fecha, el diputado nacional de La Libertad Avanza sorteó ya 22 dietas, entre un total de 2.834.073 participantes inscriptos. Hacia enero de este año, el sueldo de un diputado alcanzaba ya los $697.621 y, en el sorteo correspondiente al mes pasado, un hombre recibió $1.316.000.

En el cierre del evento en el que se oficializó el último sorteo, el libertario le pidió a su hermana Karina Milei que sostuviera una pancarta con un dibujo de un billete de 100 dólares con la cara del futuro presidente y todos los presentes cantaron: "¡Tienen miedo, la casta tiene miedo!".

El abogado libertario Carlos Maslatón definió a la medida como "demagógica" y "una farsa" y denunció corrupción

Este junio del 2023, Carlos Maslatón criticó duramente al libertario por su medida: “Milei, ya no tiene sentido que ‘dones’ tu sueldo del Estado. No te funciona más como demagogia si te la afanás por otro lado, exigiendo a tus legisladores que te cedan las rentas de los contratos de ñoquis que van nombrando en los organismos públicos. Este sorteo es una farsa”, publicó el abogado en su cuenta de X (exTwitter).

"Milei creyó siempre que la trama de corrupción de La Libertad Avanza armada con las bancas legislativas obtenidas nunca saldría a luz. Lo que fue incapaz de calcular es que su propia gente, su propio oficialismo, es el que se daría vuelta y denunciaría el fraude perpetrado", completó Maslatón.

