Qué va pasar con la solicitud de Cristina Kirchner al comité de derechos humanos de la ONU

La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de acudir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas volvió a instalar el debate sobre su situación judicial y su futuro político. El eje estuvo puesto en el recurso internacional presentado por la ex mandataria, que busca cuestionar la condena en la causa Vialidad y obtener una medida cautelar que suspenda la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Con la condena firme, la prisión domiciliaria y la inhabilitación vigente, Cristina Kirchner decidió recurrir a la ONU con un doble objetivo: "Ella lo que busca es anular el juicio en el que fue condenada". Y, además, "conseguir una medida cautelar para levantar esa inhabilitación y, eventualmente, ser candidata el año que viene".

Cristina Kirchner presentará el caso frente a la ONU

En ese marco, se repasó parte de la carta pública difundida por la ex vicepresidente, donde sostiene que existió una persecución judicial y afirma que fue víctima de una situación vinculada al "machismo estructural" de la Justicia argentina. También anunció oficialmente que presentaría el caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

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El abogado Rafael Balim, incorporado recientemente a la defensa internacional de Cristina Kirchner y quien representó a Luiz Inácio Lula da Silva en la causa Lava Jato, explicó el alcance del planteo internacional. "Hay un pedido cautelar de suspensión de la inhabilitación perpetua", afirmó. Además, precisó: "Entonces, hay ese pedido cautelar para que, de inmediato, el Comité suspenda hasta la decisión de fondo esta sanción que contradice, que vulnera precedentes clarísimos del propio Comité. El Comité no permite inhabilitaciones perpetuas".

Cómo impacta la decisión dentro del peronismo

Se analizó el impacto político de la decisión y hubo una consideración de que el movimiento tiene un fuerte contenido interno dentro del peronismo y que el mensaje es: "Yo estoy acá, pero sigo estando, quiero seguir teniendo la lapicera". En la misma línea, se interpretó que también existe una construcción simbólica detrás de la estrategia judicial y que se busca "darle un poco de épica a todo esto".

Por otra parte, se destacó que el recurso tiene "una cuestión simbólica muy poderosa, muy fuerte" aunque, pensando en la reorganización opositora, "no lo veo como algo demasiado positivo".

También surgieron especulaciones sobre un eventual beneficio político para el oficialismo. Se mencionó la hipótesis de que la iniciativa podría terminar debilitando a otros dirigentes del peronismo, especialmente a Axel Kicillof, al mantener a Cristina Kirchner como figura central del espacio. Sin embargo, se relativizaron esas versiones: "Es una cuestión más personal de ella".