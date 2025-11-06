jueves 06 de noviembre de 2025
POLITICA
Revista Noticias

Quiénes son los libertarios "no políticos" que se preparan para entrar al Congreso

El 10 de diciembre asumirán legisladores sin trayectoria política que llegan desde las redes, el deporte, la salud y las pymes bajo el sello de Javier Milei. Cerca del 60% de los nuevos representantes de La Libertad Avanza nunca ocupó un cargo público.

Congreso
Congreso | CEDOC

El 10 de diciembre, cuando el Congreso abra sus puertas para la jura, asumirán diputados y senadores que llegan fuera del circuito tradicional de la política y bajo la bandera de Javier Milei. No provienen de estructuras partidarias ni de carreras burocráticas. Son perfiles sin antecedentes en la función pública: un streamer que se viralizó con un termo atado a la cara, una ex modelo de TV, un ex tenista que enfrentó a Federer, una vedette correntina y un enólogo sanjuanino, entre otros. Cerca del 60% de los 38 diputados y 7 senadores de La Libertad Avanza proviene de ámbitos como las pymes, las redes sociales, la salud, el deporte y el vino, con una premisa común: menos Estado, más libertad.

