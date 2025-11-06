Quiénes son los libertarios "no políticos" que se preparan para entrar al Congreso

El 10 de diciembre, cuando el Congreso abra sus puertas para la jura, asumirán diputados y senadores que llegan fuera del circuito tradicional de la política y bajo la bandera de Javier Milei. No provienen de estructuras partidarias ni de carreras burocráticas. Son perfiles sin antecedentes en la función pública: un streamer que se viralizó con un termo atado a la cara, una ex modelo de TV, un ex tenista que enfrentó a Federer, una vedette correntina y un enólogo sanjuanino, entre otros. Cerca del 60% de los 38 diputados y 7 senadores de La Libertad Avanza proviene de ámbitos como las pymes, las redes sociales, la salud, el deporte y el vino, con una premisa común: menos Estado, más libertad.