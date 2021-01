La Cancillería argentina felicitó este miércoles 20 de enero al flamante presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y a la vicepresidenta, Kamala Harris, pero también dejó críticas contra la gestión de Donald Trump. El tuit generó rechazo y burlas contra Felipe Solá, a quien mandaron a "hacer un cursito de Inglés".

"Felicitamos al pueblo de EE.UU, al presidente @JoeBiden y a la vicepresidenta @KamalaHarris. Argentina desea fortalecer las relaciones y que se respete a los organismos multilaterales. Espera también que no se apueste a la desunión de nuestras naciones como en la etapa anterior", sostuvo la cartera que dirige Felipe Solá en su cuenta de Twitter.

Felicitamos al pueblo de EE.UU, al presidente @JoeBiden y a la vicepresidenta @KamalaHarris.



Argentina desea fortalecer las relaciones y que se respete a los organismos multilaterales. Espera también que no se apueste a la desunión de nuestras naciones como en la etapa anterior. — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) January 20, 2021

El tuit generó cuestionamientos por el mensaje crítico contra la gestión del ex presidente Donald Trump, pero también porque el texto está escrito en español y no en inglés.

"Yo no puedo creer. Y saco al Pte de EEUU porque me dan vergüenza ajena. Además de que NO hablan inglés siquiera. Contraten un traductor. Si quieren se los traduzco yo y no les cobro. #VerguenzaNacional", escribió una usuaria, mientras otro agregó: "En serio este twt sale de nuestra Cancillería? Saben algo de relaciones bilaterales? De diplomacia ? Que vergüenza, @felipe_sola".

En esa línea, mandaron a los funcionarios de la Cancillería a aprender diplomacia e inglés: "Deberían hacer un cursito de Relaciones Internacionales....además de Inglés! Ponen demasiado de manifiesto la falta de cerebro y lo brutos que son, pa no entrar en detalles....el peronchoskirchnerista lleva la marca en el orillo".

Yo no puedo creer. Y saco al Pte de EEUU porque me dan vergüenza ajena. Además de que NO hablan inglés siquiera. Contraten un traductor. Si quieren se los traduzco yo y no les cobro. #VerguenzaNacional — 🧡Flor 🧡 (@CeniPostmoderna) January 20, 2021

En serio este twt sale de nuestra Cancillería?

Saben algo de relaciones bilaterales? De diplomacia ?

Que vergüenza, @felipe_sola — Gladiador Celeste💙 🌊 (@martin_fma) January 20, 2021

Deberían hacer un cursito de Relaciones Internacionales....además de Inglés! Ponen demasiado de manifiesto la falta de cerebro y lo brutos que son, pa no entrar en detalles....el peronchoskirchnerista lleva la marca en el orillo — Mirtha (@Neghina09) January 20, 2021

Asimismo, también hubo críticas a Solá y al gobierno argentino por la "contradicción" de felicitar a Joe Biden pero no acompañar la condena que hace el demócrata contra la mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Si quieren fortalecer las relaciones entonces acompañen la condena que la cancillería de Biden acaba de hacer contra la dictadura genocida de Maduro....", escribió un usuario, mientras otro agregó: "Para eso deben dejar de apoyar y ser amigos de gobiernos corruptos y violentos como el de Nicolás Maduro en Venezuela; y condenarlos como han hecho el resto de los países serios También deben dejar de negociar con gobiernos terroristas cómo el de Irán".

"La Argentina y las instituciones son un chiste. Primero dicen "no se apueste a la desunión " y 3 palabras después hablan de " como en la etapa anterior ". Solos se contradicen. Por algo no nos toman en serio los demás países, y así vamos en caída libre...", comentó otro.

Si quieren fortalecer las relaciones entonces acompañen la condena que la cancillería de Biden acaba de hacer contra la dictadura genocida de Maduro.... — Señor MG (@Medicen_MG) January 20, 2021

@CancilleriaARG @felipe_sola para eso deben dejar de apoyar y ser amigos de gobiernos corruptos y violentos como el de Nicolás Maduro en Venezuela; y condenarlos como han hecho el resto de los países serios

También deben dejar de negociar con gobiernos terroristas cómo el de Irán — Gabriel (@gbrukiew) January 20, 2021

Son una vergüenza. Borren esto, es una cuenta institucional, no de un partido politico. Impresentables. — Federico Vicuña (@Fedevicu) January 20, 2021

Q vergüenza que son!Todo lo q hacen es pésimo. No tienen idea de las relaciones internacionales, ni de protocolos ni de absolutamente nada. Gobiernan como si el país fuera una unidad básica. Cada paso q dan nos alejan más del resto mundo. Están arruinando a la Argentina! — SilviaSt (@Silviaese) January 20, 2021

La Argentina y las instituciones son un chiste. Primero dicen "no se apueste a la desunión " y 3 palabras después hablan de " como en la etapa anterior ". Solos se contradicen. Por algo no nos toman en serio los demás países, y así vamos en caída libre... — Fernando Sanchez (@Fernand44608136) January 20, 2021

Por su lado, otros usuarios recurrieron a los habituales memes para burlarse del tuit de felicitaciones a los nuevos mandatarios estadounidenses.

*La cancillería de estados Unidos al recibir el mensaje pic.twitter.com/uLjKtQ8lzu — Noobmaster (@Noobmaster69rld) January 20, 2021

No había una salutación más de 4ta? Pregunta la cancha pelota pic.twitter.com/sFQQ5tp9fb — César (@c_vignoli) January 20, 2021

El gobierno argentino envió ese mensaje apenas finalizó la ceremonia de asunción de Biden, realizada en la ciudad de Washington DC. Al acto en la Casa Blanca asistió en representación del gobierno argentino el embajador ante ese país, Jorge Argüello, quien en la jornada anterior subrayó que la Argentina está "expectante" y con una "mirada positiva" ante el cambio de administración.

Argüello celebró la decisión de Biden de que su país "reingrese al multilateralismo", ya que -señaló- era lo que quería escuchar de él la gestión de Alberto Fernández.

Las tres prioridades de Joe Biden para América Latina y Argentina

Al respecto, expresó su deseo de que el presidente argentino pueda tener una reunión bilateral con el flamante mandatario estadounidense "ni bien se pueda". Además el diplomático se mostró muy optimista respecto de alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "dentro de pocos meses".

Y destacó como una de las principales prioridades de su gestión la recuperación del mercado de biodiesel en Estados Unidos, perdido para la Argentina durante la gestión Trump.

Con la llegada del demócrata Biden al poder, la gestión de Fernández busca un acercamiento a Washington, luego de la distante relación que guardó en su primer año de gestión con Trump, quien cultivó una relación mucho más estrecha con el gobierno de Mauricio Macri, e incluso jugó un rol clave para que el FMI desembolse los préstamos a la Argentina durante la administración de Cambiemos.

