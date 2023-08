Recta final de campaña: los voceros políticos de UxP que saldrán a buscar los votos que faltan

El equipo de campaña de Unión por la Patria busca acelerar la estrategia en la etapa final de la pelea presidencial. Con los votos duros asegurados, el oficialismo se prepara para copar la escena y conquistar a los ciudadanos que aún no definieron a quién apoyar en el cuarto oscuro y, en su mayoría, está desencantado.

Por eso, el búnker de la calle Mitre reunió a los dirigentes que serán voceros en las próximas horas. Algunos llegaron de manera presencial y otros se sumaron vía zoom. Quien encabezó el encuentro fue el consultor Antoni Gutiérrez Rubi, mientras que el jefe de campaña, Eduardo “Wado” De Pedro se conectó a través de la pantalla y entre los presentes estuvieron la senadora y candidata, Juliana Di Tullio; el embajador en Brasil, Daniel Scioli, el ministro de Turismo y deportes y candidato a legislador porteño, Matías Lammens; y el titular del bloque de Diputados, Germán Martínez. También participaron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

“Ampliar la difusión y mantener una campaña centrada en el encuentro y la proximidad con la ciudadanía y, en particular, con nuestros electores”, fue el objetivo del encuentro según detallaron desde el búnker.

"Casta base": la lista de los candidatos de Javier Milei con prontuario político

En el encuentro, De Pedro habló sobre la necesidad de poner en valor el desarrollo de la campaña territorial y convocó a los dirigentes a difundir el mensaje de Unión por la Patria en los medios: “Cada uno de ustedes es muy importante porque representan mucho para este frente. Algunos representan a los trabajadores, otros a los gobernadores, otros el perfil productivo, otros el campo, otros la militancia, otros el interior”, les dijo.

El objetivo es que los “voceros políticos” copen los medios en las próximas horas e instalen el discurso de campaña”.

Desde el comando oficial buscan resaltar la diversidad de voces dentro de Unión por la Patria, en donde están representados todos los sectores.

Patricia Bullrich volvió sobre su frase polémica: "No dije la palabra blindaje; blindar, sí"

Este grupo también lo integran Florencia Carignano (Directora Nacional de Migraciones), Diego Giuliano (Ministro de Transporte de la Nación), Julián Domínguez (ex Ministro de Agricultura de la Nación), Gabriel Katopodis (Ministro de Obras Públcias de la Nación), Andrés Larroque (Ministro de Desarrollo de la Comunidad de PBA), Leopoldo Moreau (diputado nacional), Paco Manrique (secretario adjunto de SMATA y candidato a diputado nacional), Felipe Sola (ex canciller), Flavia Royón (secretario de Energìa de la Nación), Ariel Sujarchuk (intendente de Escobar), Federico Otermín (presidente de la Cámara de diputados de PBA) y Pablo Yedlin (senador nacional y candidato a diputado nacional).

El objetivo es llegar al votante que aún no definió su voto y que se muestra desencantado con la política. Se trata de un votante que acompañó al peronismo en 2019 pero al que este gobierno no pudo cumplirle las expectativas. Los objetivos son dos: recuperar esos votos y que no se ausenten el 13 de agosto, día de los comicios.

ra / ds