Patricia Bullrich volvió sobre su frase polémica: "No dije la palabra blindaje; blindar, sí"

Luego de que se desatara la polémica sobre el "blindaje", Patricia Bullrich intentó aclarar a qué se refería cuando habló de "blindar las reservas" a través de una nueva solicitud de dinero al Fondo Monetario Internacional, e insistió en que el objetivo principal es levantar el cepo cambiario.

"Hay que blindar las reservas. Argentina tiene reservas negativas, necesitamos trabajar para tener reservas", sostuvo la precandidata presidencial del PRO en diálogo con LN+ y, para respaldar su propuesta, remarcó: "El cepo se come las reservas".

En este sentido, amplió: "Ricardo López Murphy me dio un número: US$18.000 millones de dólares nos costó el cepo este año. Si nosotros mantenemos el cepo no van a venir inversiones y nos comemos los dólares, somos el plan Massa 2 y de ninguna manera vamos a eso".

En este contexto, su contrincante en la interna opositora, Horacio Rodríguez Larreta, fue uno de los primeros en salir a cuestionarla por sus dichos. "Es un préstamo nuevo del Fondo, ¿así vamos a arrancar el gobierno?", cuestionó el jefe de Gobierno porteño en diálogo con Pepe Gil Vidal por CNN Radio.

"Blindaje hizo De la Rúa. No vamos a repetir eso, miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo vas a repetir el blindaje de la época de De la Rúa?", añadió Rodríguez Larreta, cuestionando la propuesta de la dirigente política.

Tras la propuesta de Patricia Bullrich, un exfuncionario de Fernando De la Rúa habló sobre el Blindaje

Ante las críticas del jefe de Gobierno de la Ciudad, Bullrich aclaró: "No dije la palabra 'blindaje'. Blindar sí, no dije blindaje". "Si tenés que sacar palabras del diccionario saquémoslas", añadió.

"Nuestro objetivo es que bajo un nuevo acuerdo con el FMI podamos blindarnos", afirmó la exministra de Seguridad en la última semana y desató una polémica. La apuntaron por "rescatar" una medida que tomó el presidente De la Rúa un año antes del estallido de 2001 para obtener un desembolso de 7.400 millones de dólares con el fin de contener la crisis cambiaria.

Según precisó la precandidata, el objetivo es "terminar con el cepo y abrirlo lo antes posible". Agregó: "Nosotros vamos a levantar el cepo lo más rápido posible. Es un Pacman que para alimentarlo tenés que darle dólares, dólares y dólares. Bajo un acuerdo con el FMI, que nos blinde de dólares, nosotros lo vamos a abrir lo antes posible".

Interna: guiño para Larreta

Por otra parte, la precandidata presidencial del PRO hizo referencia a algunas de las elecciones provinciales y afirmó que existe una "ola de cambios" y que se trata de una "oportunidad histórica" para el espacio político, dado que, según consideró, existe un "agotamiento en el sistema de poder".

"Hay una ola de cambios muy fuertes. La sociedad lo ha decidido. Lo hemos visto en San Juan, San Luis, Chubut, Santa Fe, que todavía falta porque eran las PASO. Esta ola está mostrando que hay un agotamiento en el sistema de poder que ha sometido a la gente y que todo el tiempo nos ha querido plantear miedo", expresó.

Así, de cara a las futuras elecciones, resaltó: "Es una oportunidad histórica de un cambio irreversible. Tenemos que gobernar con nuestras ideas, con nuestra fuerza". Además, anticipó que, en caso de ganar, convocará a todos sus actuales contrincantes. "¿A Larreta?¿A Pïchetto?", le consultaron y afirmó: "Sí, a todos".

Bullrich y Larreta juntos durante el festejo del gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres.

Posteriormente, la exministra de Seguridad apuntó contra el oficialismo y criticó a la fuerza política por elegir al propio ministro de Economía, Sergio Massa, como su precandidato presidencial. "Dice que va a ser el que derrote la inflación, pero es tan poco creíble porque sigue haciendo todo para generar inflación", lanzó.

"No puede derrotarla sin una solidez fiscal y un Banco Central independiente. No la puede derrotar sin esos principios", sentenció Bullrich y amplió: "La Argentina está harta de los políticos 'marketineros'. ¿Por qué no lo hace ahora? Porque las cosas que significan bajar la inflación es tomar decisiones serias, no parches", sostuvo.

Larreta en Chubut y el canto por "Patricia presidente"

Por otra parte, Bullrich realizó una autocrítica con respecto a la gestión de Cambiemos, con Mauricio Macri como presidente. "Hemos planteado con claridad que en nuestro gobierno hubo cosas que se hicieron equivocadamente", reconoció.

"Se dejaron pasar dos años para poder empezar a generar ciertos cambios. Ahora queremos generar desde el primer día todos los cambios que le den a la Argentina solidez y previsibilidad. Reforma del estado, reforma laboral, cambios impositivos, un pacto federal en serio", concluyó.

AS.

LT