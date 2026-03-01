“Reflexionen”: Tarragó Ros cuestionó al Gobierno por los cambios en derechos de autor

El músico Antonio Tarragó Ros cuestionó al gobierno de Javier Milei por su intervención en el sistema de derechos de autor y le pidió que “reflexione” sobre el impacto de las medidas en el sector cultural.
A través de un mensaje difundido en las cuentas oficiales de SADAIC, el artista manifestó su preocupación por las decisiones que afectan a compositores e intérpretes y advirtió sobre las consecuencias para la actividad.
“El gobierno discute algo que ya nadie discute en el mundo, que son los derechos de los autores, compositores e intérpretes”, sostuvo Tarragó Ros, en referencia al debate impulsado por la administración libertaria sobre el funcionamiento del sistema.
En ese sentido, el músico expresó el malestar que atraviesa el sector artístico frente a la situación actual. “Nos sentimos desamparados y atacados”, afirmó.
El pronunciamiento se dio en el contexto del aniversario número 90 de SADAIC, entidad encargada de gestionar y proteger los derechos de autor en la Argentina, desde donde se difundió el mensaje como parte de las actividades institucionales.
Las declaraciones se suman a las manifestaciones de distintos referentes de la cultura que en las últimas semanas expresaron su preocupación por las medidas oficiales vinculadas a la regulación y el alcance de los derechos intelectuales en el país.