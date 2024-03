Removieron a Guglielmi, jefe de la Casa Militar

La Casa Rosada, y más precisamente Karina Milei, echó ayer al jefe de la Casa Militar, Coronel Alejandro Guglielmi. Su reemplazante será Sebastián Ibáñez, quien es Coronel Mayor, ex jefe de la Brigada de Montaña del Ejército en la guarnición Salta.

Guglielmi se encontró el jueves con Ibáñez en los pasillos de la Casa Rosada y fue el propio Ibáñez quien le transmitió que sería su reemplazante.

La Casa Militar, que está a cargo de la custodia del Presidente, y trabaja bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, es decir, de la hermana del Presidente.

El propio Milei les transmitió a sus allegados que se encontraba molesto y fastidioso con la cantidad de custodios que lo acompañaban a cada una de sus actividades. Así lo hizo saber luego de su visita a ExpoAgro, en donde llamó la atención la cantidad de efectivos destinados a la seguridad presidencial.

En la propia Casa Rosada señalan que muchas veces, molesto con el exceso de custodia, Milei desatiende los protocolos y encuentra momentos para escaparse de ella, sin embargo, no hay precisiones sobre el motivo por el cual se lo desplaza.

Con todo, se especuló con que Karina, la persona de mayor confianza del Presidente nunca habría terminado de confiar en el coronel, pese a trascender varias gestiones. Además, Guglielmi no gozaría de una buena consideración por parte de militares y ex militares que hoy colaboran con la gestión de Milei y que ganan influencia en el entorno Presidencial. En ese marco, el ahora ex titular de Casa Militar había tenido los días contados. Con todo, la decisión tomó por sorpresa a propios y extraños en el oficialismo.

Hay un dato llamativo respecto de la seguridad presidencial: en lo que va del año, el ítem “Seguridad, Logística y Comunicaciones” tiene ejecutado el 78,94% de lo presupuestado, en poco más de dos meses y en medio de la crisis económica. Es el ítem encargado de la seguridad y de los traslados del Presidente.

La novedad no fue confirmada y se espera la ratificación para los próximos días. En Gobierno, guardan reserva al respecto. Es por ello que hasta que no se oficialice hay chances de que Milei y Karina revean la decisión. También circularon otros nombres en el día de ayer, como el de Jorge Tereso.

Guglielmi, prestó servicios bajo la presidencia de Mauricio Macri y también la de Alberto Fernández. Su pliego para un ascenso al rango de general durmió el sueño de los justos en el Senado, cuando Cristina Kirchner encabezaba la Cámara alta. El ascenso estaba promovido por Alberto Fernández, pero la guerra fría con Cristina frenó su pliego en la Comisión de

Acuerdos.