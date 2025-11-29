Richard Kaufmann, ‘coachkasher’, el guía que une judaísmo y new age

Los antiguos maestros cabalistas decían que el verdadero conocimiento se parece en mucho a una nuez y en muy poco a una aceituna. Mientras la última tiene una capa blanda y rica y un centro duro, con la fruta seca ocurre todo lo contrario: el saber, lo delicioso está luego de algo muy duro. Hay que llegar al centro luego de un largo camino.

La tradición del conocimiento es un camino de estudio largo, lleno de dificultades, en la que se suman distintos niveles: el ético y el cumplimiento de reglas y normas es uno de ellos.

Sin embargo, aquella tradición antigua y milenaria no exenta de algo esotérico tiene distintos niveles de insersión social. Uno de ellos, de los más curiosos es el coaching Kasher, que es parte del trabajo de Richard Kaufmann, el nuevo rabino del presidente, quien reemplazó a Axel Wahnish, actual embajador en Isreal. Kaufman dirige una empresa con ese nombre y que describe su servicio de la siguiente manera: “Coaching Kosher es una plataforma integrada por profesionales que, mediante cursos grupales y asesoramiento 100% personal, te brindarán “poderosas herramientas de crecimiento personal”, herramientas y refuerzos que te permitirán mejorar y fortalecer tus relaciones de pareja, hijos y familia. Empoderando tu crecimiento, desarrollo laboral y profesional”.

El Milei postelecciones, que dice intentar poner “en caja” au ira parece llevar adelante algunas de las estrategias que le plantea su coach (que no están excentas de una importante base ideológica.

Richard Kaufmann sostiene que Jerusalén es el corazón del mundo y que, por tanto, es esencial para los judíos.

Pero también cree que existe un sistema de sanación personal, que se basa en aplicar las estrategias de la biblia: “El coaching brinda muchas herramientas útiles y prácticas que funcionan para muchos ámbitos de la vida: laboral, familiar y emocional.

Sin embargo, si estos instrumentos no cuentan con la mirada integradora de la Torá, se puede dar mal uso, cayendo fácilmente en el pensamiento, que es sólo por el mérito propio que uno logra las cosas, olvidando que es el Creador quien dirige al mundo, y que es Él quien nos envió aquí con los talentos y capacidades singulares, para cumplir con nuestra misión única e individual.

Sin estos lineamientos debase, lamentablemente es fácil tropezar y usar el coaching de manera incorrecta, siendo esto lo que buscamos evitar”.

La suma de religión más camino espiritual puede observarse en la propia mirada de Kaufmann sobre su trayectoria y carrera.

Explica: “Siempre me sentí un explorador. Y por eso busqué nuevas maneras y caminos”. Dice: “Soy Licenciado en Historia Judía y profesor de Historia General de la Universidad Hebrea de Jerusalem, Rabino egresado del Beit Midrash Sefardí de Jerusalem y Majon Amiel.

Fui Director del Centro de Estudios Judaicos de Montevideo, Director de Programas Internacionales del Depto. de Habla Hispana de Aish HaTorah y Rabino de la Comunidad Judía de Guatemala.

Autor del Tora-Day hace dieciocho años y co-Fundador de CoolAm hace once. Director de Israel For You (viajes a Israel) y de Olei Kadima (ayuda a los olim).

He realizado más de cincuenta giras por Latinoamérica y Miami en los últimos doce años, brindando charlas, seminarios y capacitaciones a todo el mundo de habla hispana (siendo las últimas en el marco del proyecto de Amiel Bakehilá).

Activo permanentemente en la generación de nuevos proyectos, siendo además consejero en temas de pareja y de crecimiento personal.

“Mi lema de vida es: más y mejor!”. Aún así, la mirada de Kaufmann, como la de Axel Wahnish está tenida por lo ideológico. Ambos están influenciados por las ideas de Vladimir Jabotinsky, una figura del sionismo anterior al estado de Israel.

En 1923, escribió La ética del muro de acero. Para él sionismo es “moral y justo”.

También escribió que “es increíble qué políticos simplones son los judíos. Cierran los ojos a una de las reglas más elementales de la vida, que no se debe “conceder la mitad” a los que no quieren nada contigo”.