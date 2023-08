Roberto García: "Este proceso de Milei es más importante que el de Menem"

Roberto García estuvo en el programa de Carlos Pagni en LN+ en calidad de "descubridor de Javier Milei", ya que fue el primero en invitarlo a su programa de televisión. Allí habló sobre el triunfo del economista y el impacto que tuvieron las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las diferentes agrupaciones políticas.

"Fue una conmoción lo de Milei y se puede explicar por 20 mil razones, pero hay dos o tres que son bastante importantes. Una es el desarrollo de esta personalidad que desde la época de (Carlos) Menem no veíamos un proceso semejante. Por circunstancias que son diferentes, es más importante que en la de Menem. Rosendo Fraga la comparó con la elección de Perón del ´46", señaló.

En relación a Unión por la Patria, afirmó: "Para el peronismo fue una catástrofe. Una catástrofe de liderazgo. La señora se fue porque su candidato había decidido devaluar y ella no quería asistir a esto porque el problema no es con (Juan) Grabois, que es un personaje chiquito, el problema es con Cristina (Kirchner). Hoy se metió la mano en el salario de la gente".

"Pero también es una catástrofe lo que ocurrió para Juntos por el Cambio. Porque cayó 14% y porque tendría que haber consumido toda la desgracia que lanzaba el peronismo. La carga del peronismo que se iba disparando la agarró Milei, no la agarró Juntos por el Cambio. Con el agravante que Milei ha ganado en lugares donde Cambiemos nunca pudo por ejemplo los sectores más vulnerables de la provincia de Buenos Aires. Inexplicable el fenómeno de Milei por eso es sorprendente", enfatizó.

"Un amigo común me decía 'en Argentina hemos perdido la voluntad de creer, en algún sentido Milei te vende un sueño que no se si la gente cree. Pero que la gente de pronto aspira con un grado de expectativa, de esperanza...' esto es una interpretación de un profesional de la política y me parece bastante cercana. Todos los demás hablan sobre el fracaso que en realidad es el fracaso que han tenido".

"La oleada esta se lleva infinidad de gente, se lleva a Cristina, se lleva a toda esa cantidad de personajes que por convicciones no por plata se llevan a (Horacio) Rodríguez Larreta: La Hotton, los Manes, Wolf. Esto es una arrasadora".

Cuando Pagni le preguntó por lo que se dijo en las últimas 24 horas, el columnista de PERFIL sostuvo en alusión a Milei: "me pareció medio disparatado que diga que va a terminar con el Banco Central".

A su vez, habló sobre los discursos que se dieron al cierre de las elecciones PASO, "el de Patricia (Bullrich) me pareció bastante anodino" y Sergio Massa "dijo más o menos que la derecha que viene, cuando nazcan los próximos niños, los van a matar en la cuna". Agregó que Milei hizo un discurso "sorprendente porque habló casi como un jefe de Estado" y subrayó: "creo que Horacio Rodríguez Larreta se liberó de una carga".