La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hizo público un comunicado dirigido a la ciudad de Rosario en medio del contexto de violencia que se vivió en los últimos días, donde fueron asesinados dos taxistas y balearon en la cabeza a un colectivero. El jueves por la noche, desconocidos atacaron a tiros el frente de una comisaría. En una entrevista radial, adelantó que el lunes enviará al Congreso un proyecto de ley "antinarco y antimafias".

"Rosario sangra. Y no necesita un simple torniquete para mejorar. Necesita una cura definitiva. Por eso vamos a ir a fondo. Con firmeza, sin que nos tiemble el pulso", aseguró la funcionaria en el texto al que tuvo acceso este medio.

Este viernes, la escalada de violencia la obligó a viajar a la ciudad para reunirse con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Allí se decidió armar un Comité de Crisis encabezado por la ministra que también cuenta con la participación de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

En el comunicado de este sábado, Bullrich aseguró que junto a ese grupo tomarán medidas "para que todo hecho de violencia perpetrado en la vía pública o en el interior de lugares públicos sea inicialmente considerado como un intento de aterrorizar a la población o condicionar a las autoridades y, por tanto, se denunciará como un acto de terrorismo".

Si bien este viernes la cartera de Seguridad aseveró que le pedirán apoyo a las Fuerzas Armadas, a cargo del ministerio de Defensa que comanda Luis Petri, este sábado volvieron a ratificarlo aclarando que será "dentro de los términos de la Ley de Seguridad Interior". "En tal contexto, los autores de estos delitos pueden sufrir el doble de la pena prevista para el hecho cometido", agregó el comunicado.

Es por ello que anticiparon que se aplicará el artículo 41 quinques del Código Penal, que indica: "Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo".

Patricia Bullrich con la mujer policía que mató a un delincuente: "La decisión es la condecoración y no la sanción"

"Rosario no puede esperar más. Los rosarinos no pueden esperar más. Hoy tienen miedo de salir de sus casas. Eso se va a terminar. Vamos a ir a fondo, siguiendo el mandato de cambio que con determinación lidera el presidente Milei, con la ley y la Constitución siempre presentes, y no vamos a titubear ni hay amenazas que nos amedrenten", cierra el documento.

Bullrich: "Vamos a enviar al Parlamento una ley antimafias y antinarcos"

Este mediodía en diálogo con Fernando González en País Adolescente por CNN Radio, la ministra adelantó que confeccionará un proyecto de ley con la participación de Petri y Pullaro. "Vamos a enviar al Parlamento una ley antimafias y antinarcos como las de Italia, Estados Unidos y Bukele", afirmó.

De acuerdo a la funcionaria, el mismo será presentado el lunes. "Los miembros de una asociación ilícita no serán juzgados en forma separada, sino en forma conjunta y todos tengan la pena máxima. Esta ley se está terminando de preparar y, ni bien se vote la ley actual que se vota en el Congreso, estaremos enviando para tratarla rápidamente y tener instrumento legales más profundos que los actuales", amplió.

Presos en Santa Fe

La ola de violencia que sacudió a Rosario la última semana

Hace siete días se conoció la noticia de que un colectivo del Servicio Penitenciario santafesino había sido atacado con nueve impactos de bala. El saldo del ataque fue de un herido, que fue rozado por un proyectil y estuvo a centímetros de la muerte. Sería el inicio de días de extrema violencia.

Posteriormente, se registraron los asesinatos de dos taxistas, también muertos a balazos de una manera similar. El fiscal Patricio Saldutti, escargado de la investigación, reconoció que ambos fueron ultimados con la misma pistola.

El jueves por la noche, la fachada de la comisaría 15º, en el límite entre los barrios Matheu y La Guardia, en la zona sur de Rosario, fue escenario de varios disparos de bala, aunque no se reportaron heridos ni víctimas. Según informó el medio local La Capital, el hecho ocurrió pasadas las 23 del jueves en la comisaría de Sarmiento y Ameghino, cuando los atacantes dispararon al menos seis veces.

Rosario: asesinaron a otro taxista de un disparo en la cabeza y es el cuarto en un mes

Las autoridades locales no descartan que los ataques sean una represalia por el tratamiento que los presos de alto perfil están teniendo en las cárceles locales, a quienes incluso mostraron sentados, esposados y con la cabeza gacha, al "estilo Bukele", en referencia al presidente de El Salvador y sus métodos de escarmiento contra los delincuentes de su país.

"No vamos a sentarnos con la ranchada a negociar nada", afirmó Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad provincial este viernes sobre la violencia en las calles. Y advirtió: "Estamos en un estado de cosas ante el cual ninguna medida puede ser demasiado o extrema. Todo lo que se pueda hacer para recuperar el control de la calle hay que hacerlo y no hay que retroceder ninguna de las medidas".

