Santiago del Estero elige gobernador y el Frente Cívico puede extender su hegemonía

Más de 813 mil ciudadanos de Santiago del Estero están en condiciones de votar este domingo para dos categorías distintas. Por eso no será un comicio más. Deberán elegir al próximo gobernador de la provincia para los próximos cuatro años, renovar 20 bancas de la Legislatura y optar por los aspirantes para diputados y senadores nacionales. Se trata de una pulseada en la que el oficialista Frente Cívico (FC) arranca como favorito frente a tres principales retadores.

Gerardo Zamora, actual gobernador, tras 8 años de dos mandatos, no está en condiciones de acceder a un nuevo período en el poder. Pero eso no le impidió meterse de lleno de en las negociaciones por la conformación de las listas y designar a Elías Suárez, su jefe de Gabinete, como el postulante a la sucesión. En el entorno del máximo dirigente provincial señalan al funcionario como “un líder” que garantiza “gestión” y “la continuidad” del proyecto que encarna el FC.

La designación fue sorpresiva porque muchos referentes y primeras líneas de la gobernación especularon con que la candidatura iba a recaer en Claudia Ledesma Abdala, esposa de Zamora y gobernadora entre 2013 y 2017. Sin embargo, a último momento, la apuesta del máximo exponente del FC fue para Elías, quien estará acompañado por Carlo Neder, actual vicegobernador y un referente del Partido Justicialista local.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Quienes desafían al FC son La Libertad Avanza, la alianza Despierta Santiago y el Frente Renovador. En torno al partido que es gobierno a nivel nacional, su carta para la gobernación es Italo Cioccolani, un ex referente del PRO y actual titular de la Anses santiagueña. Su compañera de fórmula es Mariló Gau.

Cioccolani conoció a Javier Milei en 2022, en una de las recorridas por el norte del por entonces diputado nacional. Así se convirtió en el principal referente del espacio en el distrito gracias a la confianza que le brindó Karina Milei, secretaria general de la presidencia y titular del partido nacional. También sumó el respaldo de La Púrpura, la agrupación de profesionales que dispone la fuerza libertaria. Su campaña estuvo basada en una batería de denuncias por corrupción a la gestión local y la necesidad de bajar impuestos, una marca registrada del economista.

Para el exponente de LLA, el gran objetivo es obtener al menos un 30% de votos, que es la intención de sufragio que tiene el jefe de Estado de acuerdo a diversos sondeos de opinión pública, y quedar como el principal referente opositor. En la lista de contrincantes de Elías también figura Despierta Santiago, una alianza conformada por el radicalismo, el PRO y el Movimiento Viable.

Esta coalición postula al actual diputado provincial Alejandro Parnás, muy crítico a Zamora y quien impulsó un amplio entendimiento con la oposición para conformar un frente electoral. Pero acusa al partido libertario de negarse a avanzar en ese sentido, fragmentando el voto anti-FC. ¿Su lema en cada actividad proselitista? “Terminar, a través de un plan, con el modelo de dependencia, miedo y resignación”, sostuvo. Más atrás, los sondeos previos ubican en la carrera a la gobernación a una abogada, Verónica Larcher, quien se candidatea por el Frente Renovador. Fue presidenta del Colegio Público de Abogados, convencional constituyente provincial, Jueza de Faltas y secretaria de gobierno de la Municipalidad de La Banda.