Santilli terminó su primera semana de “peregrinación” federal

Con el traje de ministro del Interior, Diego Santilli sigue recolectando reuniones y fotos con distintos gobernadores para tratar de cosechar acuerdos que se plasmen en el Congreso. Ayer visitó a Alfredo Cornejo, mandatario de Mendoza, y hoy será el turno de ver a Rolando Figueroa, jefe del ejecutivo de Neuquén, en el distrito que gestiona.

En el entorno del “Colo” califican este tour del funcionario como una “peregrinación” cuyo objetivo es conseguir respaldos de los dirigentes al proyecto de Presupuesto 2026. Y que por pedido de Javier Milei, su tarea está concentrada en “hacer lo que sabe hacer”: acercar posiciones y establecer pactos.

En la provincia gobernada por el radicalismo, espacio que este año selló un entendimiento electoral con la Libertad Avanza, arribó a primera hora de la mañana del viernes. A las 11.15 tuvo su primer contacto con la máxima autoridad del distrito. De ese encuentro, surgieron dos anuncios de relevancia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El primero es que, como dice el decreto 806/2025, Nación se presentó como contragarantía para que la provincia acceda a un crédito de 75 millones de dólares para que se lleven adelante obras de agua potable en el Gran Mendoza y San Rafael. Fuentes oficiales dicen que Milei firmó y autorizó lo que gestionó Santilli hace una semana, cuando todavía no había asumido de manera formal en su cargo.

Cerca del jefe provincial, ante la consulta de PERFIL sobre el resultado del cónclave, entienden que es momento de que el Gobierno nacional comience a soltar fondos y habilite negociaciones crediticias como la que se informó el Boletín Oficial este viernes si pretende contar con apoyos parlamentarios para su ambiciosa agenda.

Pero, fundamentalmente, subrayan que es necesario que atienda reclamos pendientes y de largo aliento, particularmente relacionados a la obra pública, más allá de que Cornejo ordenó este año avanzar con ciertas obras que le correspondían a Nación, como rutas nacionales que no estaban en las mejores condiciones para transitar.

El otro anuncio estuvo dedicado al diálogo que mantuvo el integrante del gabinete libertario y el gobernador sobre la nueva etapa que abrió el Gobierno y la necesidad que tiene el oficialismo de contar con una ley de leyes. También, hablaron de las reformas que pretende encarar la fuerza violeta en los próximos meses. Se trata de la “modernización” laboral, la tributaria y el nuevo código penal. “Hay que trabajar con todos los gobernadores, escuchar sus agendas y propuestas de trabajo y también dialogar con el Congreso nacional para impulsar y promover reformas estructurales que Argentina necesita”, sostuvo el comunicado oficial tras la primera reunión. Luego, se produjo una segunda, a las 13, que fue un almuerzo en la residencia del mandatario provincial con

Santilli. La agenda del ministro marca que este sábado visitará Neuquén para ver a Rolando Figueroa, el gobernador del territorio que supo apoyar iniciativas del oficialismo. El fin de la gira del ministro se acerca: la próxima semana se concretarán las últimas reuniones con los gobernadores que aceptaron dialogar con el Gobierno nacional.