Sergio Massa: "La Justicia es un desastre y el Poder menos evolucionado en 30 años"

Sergio Massa salió a cuestionar a la oposición este lunes 10 de agosto ante la negativa de tratar el proyecto de Reforma Judicial en una sesión virtual ya que, según argumentó Juntos por el Cambio, el debate debe realizarse en "sesiones presenciales". En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados reclamó "discutir variantes" porque el Congreso "no está cerrado" y agregó: "La Justicia en Argentina es un desastre".

"La reforma judicial debería tratarse en sesiones presenciales. Las autoridades de los bloques ya le notificaron a Massa sobre esto. Por ahora el oficialismo no ha dado respuesta", adelantó Alfredo Cornejo y señaló que la reforma judicial del oficialismo "contempla la creación de más de 300 cargos nuevos" para "diluir el poder en Comodoro Py".

"No estamos cerrados. Discutamos variantes, opiniones, si eso es lo mejor que nos puede pasar como sociedad. Lo que no puede pasar es que cerremos el Congreso para no resolverles el problema de la Justicia a los argentinos", reclamó Massa en diálogo con TN ante la negativa opositora.

"Si no se asume que la Justicia en la Argentina es un desastre y que de los tres Poderes (del Estado) es el que menos ha evolucionado en los últimos 30 años, es no entender lo que pasa", resaltó el tigrense y agregó: "Hoy se está juzgando a gente de manera virtual. Hay condenas penales por zoom ¿Cómo no vamos a poder discutir la reforma judicial de manera virtual si hay jueces condenando personas a prisión a través de la utilización del zoom?".

Por otro lado, el líder del Frente Renovador aclaró que está en contra de la ampliación de la Corte Suprema porque "si con cinco (integrantes) es complicado ponerse de acuerdo, con nueve va a ser más complicado".

Cornejo dijo que JxC no va a debatir la reforma judicial si es virtual: "Somos intransigentes"

"Creo que parte de mi valor en el Frente de Todos es que cuando tuve que plantear mis diferencias, las planteé. En definitiva, parte de la riqueza de la construcción es no renegar de nuestra historia, pero entender que cuando nos encerramos en nuestros caprichos o peleas terminan ganando proyectos como el de (Mauricio) Macri, que destruyen a la clase media argentina", respondió consultado sobre si volvería a impedir la eventual re-re elección de Cristina Kirchner, ahora vicepresidenta, como hizo años atrás.

En esta línea, opinó que la ex mandataria nacional "está obligada a responder frente a la Justicia" cuando la llama, pero también aseguró que "hubo situaciones en las que claramente hubo excesos y arbitrariedad" en el marco de las investigaciones en su contra.

DR/FF