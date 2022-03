Sergio Massa: "Tenemos que darle a la Argentina cinco políticas de Estado para el desarrollo”

Sergio Massa participó con el gobernador de Salta Gustavo Sáenz del anuncio de las obras del Nodo Logístico de General Güemes. "En temas trascendentes pueden aparecer matices y discusiones, pero no tenemos que tener miedo a debatir ningún tema si es con respeto", afirmó el tigrense

En ese contexto, el presidente de la Cámara baja se refirió a la importancia de la construcción de consensos en el Congreso, con la premisa de "darle a la Argentina cinco políticas de Estado para el desarrollo, alrededor de la educación, de la economía del conocimiento, de los hidrocarburos, de la construcción, de la agroindustria, y del turismo".

"De esos motores, turbinas, que Salta y la Argentina tienen para poner para que los argentinos dejemos de ser mendigos que van a pedirle prestado al mundo y seamos dueños de nuestra moneda y no dueños de deudas”, afirmó Sergio Massa en Salta.

También se refirió a los debate internos del Frente de Todos: “Que uno discuta sobre un tema no significa que no pueda convivir. Está bien debatir y plantear las posiciones”. "En temas trascendentes pueden aparecer matices y discusiones, pero no tenemos que tener miedo a debatir ningún tema si es con respeto. Tenemos que partir del principio, desde el gobierno y la oposición, que las coaliciones se dan con el criterio de unidad en la diversidad”, sostuvo también Massa.

Durante la jornada en Salta, Massa recorrió junto a Sáenz las obras del Ramal C-13 de la ciudad de Cerrillos, que derivarán en la reactivación del tren urbano de pasajeros Cerrillos - Coronel Moldes. Luego, visitó la Casa de Gobierno, donde se realizó el acto de anuncio y firma de convenios para obras ferroviarias en la provincia.

“Esta obra es la posibilidad de que los trenes y camiones, que conectan y venden el trabajo salteño y argentino al mundo, desde los dos océanos tenga conexión horizontal y vertical con un enorme centro distribuidor que le va a permitir a los salteños ser dueños, administradores y jugadores en términos económicos del comercio de la región”, afirmó al respecto el presidente de Diputados.

Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó: “Es fácil cumplir objetivos cuando todos nos unimos, independientemente de dónde provengamos, con la meta común de mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, y se refirió a la mirada federal del Gobierno nacional “que nos abrió las puertas de cada ministerio para presentar nuestro plan de gobierno”.