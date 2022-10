“Si ella tiene información sobre violaciones, que haga la denuncia”

Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro, no dio vueltas para referirse al operativo desalojo en las tierras ocupadas por la comunidad de mapuches Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi en la última semana. Una acción que involucró a fuerzas nacionales y que despertó críticas por parte de dirigentes del Frente de Todos y de la oposición. Pero que fue calificada por la mandataria como positiva y alejada de violencia.

En una conversación que mantuvo con PERFIL desde Italia, donde se encuentra para participar de la ceremonia de canonización de Artémides Zatti, un religioso y enfermero italoargentino, el próximo domingo 9 de octubre en Roma, respondió a las acusaciones de la exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, quien aseguró que en dicho operativo se violaron derechos humanos. “Si tiene información, que haga la denuncia”, resaltó la líder del Ejecutivo provincial.

—¿Cómo califica el operativo en Villa Mascardi?

—Hay que destacar que fue muy positivo, no hubo violencia, y que fue necesaria la presencia de fuerzas federales en un conflicto, y en una causa, que justamente es federal. En la intervención, no hubo presencia de masculinos, sí de mujeres y niños, quienes fueron resguardados, con un importante rol de los organismos provinciales. No tenemos registro de situaciones violentas.

—¿Qué rol tuvieron las fuerzas de seguridad provinciales?

—No intervinieron, realizaron tareas de apoyo, de pacificación y de contención, sobre todo ante vecinos de la localidad que se acercaron para apoyar a las comunidades. Pero esto sigue en la órbita federal. Tenemos allí la intervención de la fiscalía y del gobierno federal.

—Existieron críticas por parte de organismos de derechos humanos, que rechazaron el traslado de las detenidas y hablaron de violaciones de normativas. ¿Qué responde?

—Siempre hemos sido abiertos al diálogo y esta vez no será la excepción: vamos a participar en una mesa de conversación con los organismos de derechos humanos. Aquí no hay una cuestión antiindígena, tenemos vocación por la paz y la convivencia. De hecho, cada vez que una comunidad reclamó tierras y la Justicia le dio la razón, hemos sido totalmente respetuosos de ese fallo. Pero no vamos a avalar a grupos que cometen delitos, de ninguna manera. La violencia es violencia y el delito es delito.

—La ex ministra Gómez Alcorta también se sumó a los cuestionamientos: aseguró que se violaron los derechos humanos en el desalojo en Villa Mascardi, lo que motivó su renuncia. ¿Qué puede decir al respecto?

—Ella sabrá. Si tiene información, que haga la denuncia correspondiente.

—¿Cómo se encuentra su vínculo con el gobierno nacional?

—Mantuvimos diálogo durante los últimos días, conversé últimamente con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien siempre recalcó que la intervención que se llevó a cabo no fue violenta. Y además, pedimos la permanencia de las fuerzas federales en el lugar, que para nosotros es fundamental que se cumpla.