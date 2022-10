Soraya Maicoño: "El Gobierno está cazando mapuches y está haciendo como en la Conquista del Desierto"

Soraya Maicoño, la vocera de la comunidad mapuche, contó detalles de la situación en Villa Mascardi. A su vez, destacó que "hay todo un procedimiento militar en la zona y tenemos muchas personas en resguardo". "El Gobierno está cazando mapuches y está haciendo como en la Conquista del Desierto", manifestó. También explicó el rol de las mujeres en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Tengo entendido que usted está en la puerta de la cárcel donde se encuentran detenidas algunas de sus representadas. ¿Cuál es la situación actual?

Estamos en una reunión mapuche en Bariloche, tratando de ver cómo se sigue y se acompaña a quienes están detenidas y trasladadas en Buenos Aires. Creemos que están en Ezeiza, pero no tenemos ninguna seguridad al respecto. La situación es dramática, trasladaron a cuatro mujeres mapuches sin una acusación.

Hay otras dos detenidas que no fueron trasladadas porque acaban de ser madres. Además, hay todo un procedimiento militar en la zona y tenemos muchas personas en resguardo de este comando unificado que pensó y creó Patricia Bullrich. Y ahora Aníbal Fernández le está cumpliendo el deseo.

La comparación con la causa mapuche chilena

Ayer hablamos con un periodista especializado en el tema y nos decía que en Chile hay dos millones de personas que se autoperciben como mapuches.

Esto no es una cuestión de género, nosotros somo mapuches por linaje. Somos parte de un pueblo, no se trata de la autopercepción. Nadie puede autopercibirse como mapuche, eso viene de la familia y del territorio.

Se recuperó una porción territorial de apenas siete hectáreas, donde asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel, y en donde muchos vecinos pusieron en duda hasta nuestra ancestralidad. Los vecinos reales que rodean esta zona son los dueños del Llao Lao, el Grupo Benetton, el príncipe de Qatar, la princesa de Holanda y Joe Lewis.

Están ensañados para que este territorio se desmantele y se queme y se tiren abajo las viviendas. El discurso en Bariloche es que el pueblo mapuche está poniendo en riesgo la soberanía de la Argentina, pero nunca investigan a los que salen a denunciar por los medios. Siempre fue más fácil para el Estado criminalizar al mapuche, aún sin cargos.

Lo que nos explicaba este periodista especializado en el tema es que eran dos millones de personas las que se reconocían como mapuches, pero que había más descendientes.

Es que no se puede hacer un reconocimiento de nuestro linaje cuando siempre fuimos atacados y criminalizados. No es fácil asumir nuestra identidad. No sé cuál es el número exacto de mapuches en Argentina, pero lo más relevante es entender que se está criminalizando a un pueblo porque el Estado nunca se ocupó de asumir la responsabilidad por el genocidio sobre los mapuches.

Por eso el conflicto no termina y nunca va a terminar mientras no haya un solo gobierno que repare esta deuda histórica con nuestro pueblo. Benetton tiene 900 mil hectáreas, Joe Lewis 14 mil, y esos son los números más importantes. El territorio está en manos de empresarios extranjeros.

El rol de las mujeres en la comunidad mapuche

.¿Cuál es la importancia que tiene el tema del género para los mapuches?

Los roles pueden ser tanto para el hombre como para la mujer. Están ensañados con las mujeres porque son las que sostienen el territorito y por el vínculo que tienen con la tierra, la siembra, las plantas que curan, y todo lo que nos rodea.

Pero eso no significa que esas tareas no las pueda hacer un hombre, no tenemos esa diferencia. El ensañamiento es por parte del Estado, que encarcela a las mujeres. El Gobierno está cazando mapuches y está haciendo como en la Conquista del Desierto.

Separan a hijos de sus madres y encarcelan niños. También trasladan a la gente lejos de su tierra. Que las mujeres sean las detenidas es una decisión del Estado. Se nos vulneraron todos los derechos.

¿Había hombres también?

A los hombres no los pudieron atrapar tan fácilmente, pero el comando unificado sigue cazando mapuches. Si no los encontraron fue porque se escondieron bien para resguardarse. Pero no fue un ensañamiento hacia las mujeres.

¿Cómo es su vida? ¿Cuál fue su formación?

Eso es lo menos importante porque nosotros no nos individualizamos. Somos parte de un pueblo y no tenemos que tener miedo de ser mapuches, hay que estar orgullosos. Por eso le pido a los colectivos feministas que se informen más sobre lo que nos está pasando como pueblo y que se manifiesten y repudien. Tenemos siete hermanas preseas solo por ser mapuches y eso le molesta a algunos empresarios extranjeros.

