Claudio Andrade: "Los mapuches no se van a ir de Villa Mascardi"

El periodista Claudio Andrade describió la historia detrás del conflicto en Villa Mascardi. "Es difícil que el conflicto mapuche termine ahora, ya que Betiana, que es la referente espiritual, decide quedarse". A su vez, en dialogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) sostuvo que "la orden de desalojo era por hechos de delincuencia" .

¿Qué nos puedes contar sobre el operativo policial en Villa Mascardi?

Hay mucha incertidumbre sobre el operativo, fue inmenso. Pero no atraparon a ninguna persona que fuera líder de esa toma, solo detuvieron a un grupo de mujeres, incluyendo a una embarazada y a niños y bebés.

En la población, que viene sufriendo agresiones constantes, no hay tranquilidad, porque la base del conflicto sigue igual. La orden de desalojo era por hechos de delincuencia y usurpación, para terminar con la violencia que caracteriza esa zona hoy.

¿Se desalojaron las 40 hectáreas tomadas?¿Cuál es la situación geográfica de las casas que eran usurpadas, volvieron sus dueños?

La zona loteada por Parques Nacionales es de 100 hectáreas, en las cuales, este lof -que se construyó en 2016- está formado por dos familias: Nahuel y Colhuan.

Primero llegaron a un lote de unas seis hectáreas de Parque Nacional y de ahí se extendieron hacia los costados, yendo a zonas de parques nacionales y, luego, a casas privadas, playas y senderos. Casi la mitad de las 100 hectáreas estaba tomada. Es básicamente montaña y bosque. La zona fue liberada pero los vecinos no pueden volver aún.

La machi como figura de autoridad espiritual y política

Contamos la historia de estas dos familias que mencionaste...

Hay una gran complejidad cultural. Las comunidades mapuches se forman a partir de dos familias que se unen a través de matrimonio. Los Colhuan y los Nahuel son originarios de Virgen Misionera.

Desalojo en Villa Mascardi: ya son 12 los detenidos y los mapuches advirtieron que "van a volver"

Ellos tienen una hija llamada Betiana, que a sus 16 años, dijo que tuvo visiones y fue nombrada machi (una autoridad política y médica natural) por sus propios familiares. Ellos se contactaron con líderes mapuches de Chile en 2017, ya que es necesario que los aprueben autoridades mayores.

Cuando nombras una líder espiritual se hace más fácil expandirse porque las demás comunidades lo avalan a partir de esa figura, por eso cuando Betiana dijo que necesitaban un lugar, desembocaron en Villa Mascardi en ese primer lote, formando la primera comunidad. Es difícil que el conflicto mapuche termine ahora

Betiana tiene una fuerza muy importante en todas las comunidades, de hecho, ella atiende gente de toda la Patagonia directamente.

Lévi-Strauss planteaba que, en la antigüedad, las personas se curaban solas deseándolo, en una especie de efecto placebo, pero en realidad era el cuerpo mismo el que lo hacía . ¿Esta machi cura de verdad?

No hay que olvidar que gran parte de la cultura mapuche del lado argentino, viene del de Chile. De hecho, en el país transandino, al lado de los centros tradicionales hay departamentos de medicina mapuche. Esto está dentro del sistema de salud chileno.

Luis Di Giacomo: "Si el Gobierno no actúa, el problema será mayor en Villa Mascardi"

No tengo el conocimiento médico para saber qué plata usás para curar, pero sí es cierto que Betiana afirma que un espíritu que vive en los bosques le dijo que el lugar ideal para vivir eran esas seis hectáreas originales. El tema es que después se expandieron e hicieron hechos de violencia que no tienen que ver con la cultura medicinal mapuche.

Estamos hablando de una cultura milenaria que no es tan fácil de traducir. Desde el día en que Betiana dijo que ese era su territorio, eso no va a cambiar, los mapuches no se van a ir de Villa Mascardi. Ya que ella representa la decisión política de ese pueblo.

¿Cuántos machis hay en Chile y por qué?

El sistema de gobierno mapuche es muy extraño, porque si bien la figura masculina tiene una enorme predominancia, siempre le dieron mucho poder a la mujer. Había un cacique, que era como un jefe político y la figura femenina era la machi, que era curandera, pero también veía el futuro, intervenía en situaciones bélicas y hasta tenía las funciones de psicóloga en la tribu.

El pueblo araucano, que es como se los conocen en Chile, está en guerra desde hace 500 años. Allí hay más de 2 millones personas que son y se sienten mapuches. Hay más caciques que machis, porque no necesariamente todas las comunidades cuentan con esta figura femenina.

¿Por qué no había una machi en la Patagonia anteriormente?¿Tan pocos eran en el pueblo araucano del otro lado de la cordillera para que no hubiera una?

Se estima que entre Neuquén y Rio Negro hay cerca de 6000 descendientes directos de mapuches contra más de 2 millones en Chile. Ellos arrancan su predominio buscando comida, bajando desde Santiago. Cuando el pueblo inca inicia el proceso de colonización toma todo el altiplano y cuando llega a Santiago se encuentra con los mapuches y frenaron.

AO PAR