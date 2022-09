Alberto Fernández visitó Río Negro y evitó hablar de los Mapuches

El presidente Alberto Fernández encabezó este viernes un acto en Río Negro, donde llamó a "terminar con la violencia de todo tipo en el país", aunque no se refirió al conflicto protagonizado por presuntos activistas mapuches. Al mismo tiempo, el mandatario celebró la presencia de la gobernadora de esa provincia, Arabela Carreras, que pertenece al espacio político Juntos somos Rio Negro.

El jefe de Estado entregó viviendas en la ciudad de General Roca, donde además de la mandataria provincial estuvo acompañado por la intendenta local María Emilia Soria y los ministros de Justicia, Martín Soria y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Durante su discurso, Fernández buscó apaciguar el clima político.

El intendente de Bariloche advierte sobre la escalada de la violencia mapuche en Mascardi

"Una de las cosas que tenemos que aprender los argentinos es a escucharnos y a respetarnos a pesar de las diferencias", destacó el presidente al señalar a la gobernadora Carreras. “Ella no es de mi partido pero es la que eligieron los rionegrinos. Es una gran gobernadora que está trabajando codo a codo con el gobierno nacional”, dijo.

Martín Soria, Arabela Carreras, Alberto Fernández, Jorge Gerraresi y María Emilia Soria.

Tras oír algunos abucheos, el mandatario le pidió a "los compañeros y compañeras" que abandonaran ese tipo de actitudes. "La Argentina necesita que nos escuchemos, no que nos chiflemos. Cuando nos toca gobernar el objetivo es mejorar la vida de los argentinos", manifestó.

“Lo que menos necesitamos es silbarnos, maltratarnos, y que la violencia aparezca una vez más”, añadió. Sobre esta línea resaltó que "todos hacemos falta, nadie sobra" pero criticó a la anterior gestión de Cambiemos al hablar de la política habitacional de su administración.

Fuego, toma y conflicto: mapuches encapuchados usurparon Los Radales luego del incendio

"Paralizaron la construcción de viviendas porque creyeron que el mercado estaba en condiciones de resolver este problema", continuó. Acto seguido, lanzó: "Ahora, miles de argentinos están penando con los créditos UVA".

La visita presidencial ocurre en momentos en que se vive una escalada del conflicto mapuche. Días atrás, integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu incendiaron una casilla de Gendarmería que incluso tenía marcas de disparos. Posteriormente, un grupo tomó la cabaña central del predio.

El presidente Alberto Fernández.

Horas antes de la llegada del jefe de Estado a la provincia, los legisladores nacionales de Juntos Somos Río Negro habían cuestionado la "tibieza cómplice" del Gobierno nacional y la Justicia federal ante los episodios de violencia en Villa Mascardi, en el departamento de Bariloche.

"Esto es gravísimo, ya no es un ataque a un particular, es un ataque a las fuerzas nacionales, es una demostración de que creen que no hay límites en su reclamo", había declarado Luis Dates, propietario de la cabaña. Por su parte, el intendente barilochense, Gustavo Gennuso, afirmó a Modo Fontevecchia que "el gobierno nacional frente a esta situación no actúa de acuerdo al derecho, sino culposamente".

"En el caso de Mascardi es un grupo que, sin reconocimiento jurídico y sin haber hecho todo ese proceso, se apropia de un Territorio Nacional primero y, ahora, con una parte privada incluida", había expresado.

FP / MCP