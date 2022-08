Batakis busca el poder total en el Banco Nación: ya exigió la renuncia de 3 directores

Silvina Batakis comenzó su nueva etapa a cargo del Banco Nación y asumió el control absoluto del directorio de la entidad, tras exigir formalmente la renuncia a tres de los directores. La ex titular de Economía tendría definidos los reemplazos para colocar a integrantes de su equipo, que la acompañaron durante su breve lapso como responsable del área económica.

Por requerimiento expreso del presidente Alberto Fernández, finalmente le pidieron la renuncia a Claudio Lozano y a otros dos miembros del directorio del Banco Nación, Federico Sánchez y Guillermo Wierzba, tal como lo había solicitado la ex ministra Economía días atrás, según indicaron fuentes oficiales a la agencia de noticias NA.

Tras rumores de pedido de renuncia de Silvina Batakis, Claudio Lozano aseguró: "No estoy atornillado al Banco Nacion"

"Todos los directores han puesto las renuncias a disposición"

Sin embargo, fuentes del banco informaron a Télam que "todos los directores han puesto las renuncias a disposición y algunas serán aceptadas y otras no", advirtieron.

Por su parte, el dirigente de Unidad Popular, Claudio Lozano, confirmó a Télam que puso su "renuncia a disposición del Presidente de la Nación, no de Batakis. Desconozco a quién van a nombrar aunque supongo que a mí no me van a dejar", explicó.

Claudio Lozano y Silvina Batakis

El objetivo de la ex ministra de Economía sería ubicar a gran parte del equipo que la acompañó durante su gestión al frente del Ministerio, lo que implicaría ocupar al menos cuatro de los nueve cargos del directorio con integrantes de su máxima confianza.

Claudio Lozano: "Pareciera que solo tiene sentido plantear la salida de funcionarios que no tiene determinado tipo de coberturas políticas"

Los candidatos para el nuevo directorio

De este modo, Batakis designaría como directores del Banco Nación a Karina Angeletti (ex secretaria de Política Económica), Martín Di Bella (ex secretario de Hacienda) y Martín Pollera (ex secretario de Comercio Interior).

Por otra parte, Lozano aclaró que le sorprendió de que Batakis "pidiera descabezar la conducción completa del banco, lo que era incorrecto. Ahora lo pidió la presidencia y nos asombra que se quiera compensar de esta forma cuando la gestión del Nación fue​ exitosa", detalló.

El plan de Batakis consistiría en designar a varios de sus habituales colaboradores en otros lugares "estratégicos" de la entidad y en sus seis empresas vinculadas: Seguros, Reaseguros, Retiro, Bursátil, Servicios y el fondo Carlos Pellegrini..

CA/ED