Sin Alberto F, el ala política de la CGT redobla su respaldo a Massa

Tres horas después del video de Alberto Fernández, el armado político de la CGT, el Movimiento Nacional Sindical Peronista, reaccionó con un guiño a favor de la decisión del jefe de Estado. Una determinación que consideran importante bajo un contexto cargado de discusión interna, en el que Sergio Massa todavía guarda las fichas gremiales para ser la cara del Frente de Todos para retener la Casa Rosada.

“El Movimiento Nacional Sindical Peronista agradece y valora el gesto que en el día la fecha ha tenido el Presidente de la República, el compañero Alberto Fernández quien ha depuesto su voluntad de reelección presidencial en pos de la unidad y fortaleza del Peronismo en un momento crítico para nuestro país, donde quienes conducen los destinos de la Argentina deben hacerlo con responsabilidad, compromiso y dejando egoísmos e individualismo de lado”, señala el texto de la organización que se lanzó el año pasado y que pretende discutir lugares en las listas con el resto de los socios de la coalición oficial.

Y finaliza con una promesa: que la fuerza trabajará para cumplir con las premisas de Juan Perón y que “los mejores hombres de nuestro partido político ocupen los lugares de conducción que mejoren la vida al pueblo argentino”. Omar Plaini, dirigente de Canillitas y con silla en el consejo directivo de CGT, eligió otro tono: consideró que la decisión de Fernández fue “tardía”.

“Lo único que no se recupera es el tiempo. Tenemos igual algo de tiempo para revertir la situación. Lo que no se ha hecho es haber tomado políticas públicas para resolver el cuadro económico actual”, cuestionó. En esa dirección, precisó que “el contexto social y económico no permite especulaciones. El aporte que hay que hacer hoy es iniciativa pública. Está claro que no le alcanzó para articular desde el Estado con los factores y sectores de poder”.

En relación a la posibilidad de que Fernández juegue un segundo tiempo, las partes más importantes de la central obrera, los llamados gordos, independientes, el moyanismo y el barrionuevismo, empezaron a olfatear desde el año pasado que su gestión tenía un horizonte, el 10 de diciembre de 2023. Si bien siempre valoraron el diálogo y la predisposición del Presidente, un nexo aceitado a través de Héctor Daer, líder cegetista y amigo personal del hombre que comanda el Poder Ejecutivo, también vieron que no encontró soluciones efectivas a la hora de combatir la inflación, queja permanente de las bases.

Además, creen que Fernández no logró amalgamar las piezas dispersas en la coalición oficial aunque, en este punto, varios de los caciques sindicales, y en reserva, recargan críticas contra La Cámpora. A la agrupación de Máximo Kirchner la acusan de ser “unos kamikazes” y de buscar una derrota en las elecciones de este año simplemente porque se siente más cómoda en el plano opositor. Y, pese al contexto económico, siguen viendo al ministro de Economía como la única opción presidencial de la alianza. Es más: esperan a Massa en su acto del próximo 2 de mayo en Defensores de Belgrano.

Pablo Moyano, representante de Camioneros, y fiel a su estilo, fue más frontal con el hombre que comanda la Casa Rosada: siempre le recriminó el poco control contra los formadores de precios, a quiénes culpa por la suba de valores desbocada. Todavía resuenan las palabras del triunviro en el centro porteño, el 17 de agosto pasado, cuando el sindicalismo marchó para pedir por un acuerdo político. Allí, con un escenario improvisado, declaró: “Alberto, poné lo que tengas que poner para terminar con los especuladores”.