Sobre la hora, las listas distritales enredan el cierre de Fuerza Patria

Haber terminado con el monopolio en el control de la lapicera llevó a Fuerza Patria a una discusión que en las últimas horas se trasladó incluso hasta a la lista de concejales de cada uno de los 135 distritos. Los tres sectores mayoritarios discutieron este viernes los nombres que presentarán este sábado para competir en la elección bonaerense pero también, en unidad, se diferenciaron en la estrategia a seguir.

Cuando se empezaron a conocer algunos nombres y cada espacio adelantó que pondría en juego a sus intendentes, apareció la primera diferencia en el armado entre el espacio que responde a Cristina Kirchner y el grupo que se identifica con Axel Kicillof.

Algunos jefes distritales creen que hay que ponerle el cuerpo a la pelea y poso, encabezarán la lista de concejales de sus distritos. El objetivo es salir a pedirle a los vecinos que lo acompañen en la pelea y motivar la participación. Mario Secco (Ensenada), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan José Mussi (Berazategui), Fabián Cagliardi (Berisso), son algunos que convertirían su candidatura en testimonial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Eso alertó al kirchnerismo que asegura que, si bien tiene intendentes para las listas, los suyos asumirán el cargo por el que se postularán. Ninguno lo hará para los Concejos Deliberantes, ya que se presentarán como diputados y senadores provinciales. Las candidaturas testimoniales ideadas por Néstor Kirchner en 2009 ya no son una opción.

El viernes por la tarde, los cierres distritales comenzaron a ser cada vez más fuertes y Mussi (en público) dejó en claro que si en La Plata se pelean, él tiene un plan B: presentar lista corta. Ricardo Moccero (Coronel Suárez) hizo lo mismo: problemas para Kicillof que responden a su espacio y por eso, sobre la noche del viernes buscó ordenarlos. Le quedan horas.

La decisión de los nombres llegó con encuestas en la mesa de discusión. Allí apareció un patrón que se repite en todas las secciones y que tiene muy pocas excepciones: ningún candidato para las elecciones del 7 de septiembre mide más que la marca peronista.

En la tercera sección, el sello mide hoy 49 puntos. No hay ningún postulante que lo supere. Por eso, del lado del kirchnerismo apareció un nombre desconocido. La premisa “si no suma que no reste” se impone en la elección de nombres.

Si la mejor marca el peronismo la consigue en la tercera, la peor se da en la sexta. Esto no es novedoso y por eso, allí, el objetivo es achicar la diferencia.

En la séptima se da apenas una de las excepciones en donde el dirigente que se midió se lleva más que la marca. El nombre es el del diputado de La Cámpora, César Valicenti. Aunque el número es apenas 1,5% superior.

En la segunda un nombre sorprendió, pero no porque mida más, sino todo lo contrario. Sergio Berni está 4 puntos por debajo que el sello peronista.

Este sábado Fuerza Patria dejará la discusión interna detrás cuando presente sus principales candidatos y se meta de lleno en la campaña electoral. Habrá un impasse en la disputa entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa hasta el 8 de septiembre, cuando el resultado de los comicios ordene o vuelva a desordenar el espacio.