Soledad política y futuro en el exterior: hacia dónde va Alberto Fernández y el "albertismo"

En las últimas horas, el presidente saliente, Alberto Fernández retomó algo de centralidad: terminó la campaña de la que se mantuvo al margen, se reunió con su sucesor, Javier Milei, para articular la transición, y blanqueó el diálogo completamente roto con Cristina Kirchner en una entrevista. Le quedan dos semanas de gestión y su futuro político en la Argentina no pareciera tener una continuidad clara.

Incluso, en la entrevista con el canal colombiano NTN24 reconoció que podría irse a vivir a Europa: "Probablemente viaje a España porque tengo algunas ofertas de universidades allá. Posiblemente aproveche para tomar distancia y dejar que el nuevo presidente trabaje", precisó.

Lo cierto es que desde que asumió como Presidente hasta hoy, fue perdiendo progresivamente fuerza el "albertismo", su relación con los diversos dirigentes del Frente de Todos, hasta que la asunción como ministro de Economía de Sergio Massa y su campaña presidencial lo dejó prácticamente fuera de agenda.

A días de irse, Alberto Fernández volvió a cargar contra Cristina Kirchner: "No la obedecí en todo lo que ella hubiera querido"

Tres dirigentes identificados netamente con su gestión son el canciller Santiago Cafiero, la vocera Gabriela Cerruti y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. Dos de ellos terminaron absorbidos por la campaña del propio Massa. De hecho, Cafiero será diputado nacional por Unión por la Patria y Cerruti terminó trabajando para la campaña del ex intendente de Tigre.

Fernández también supo tener a los últimos dos ministros en Desarrollo Social bajo su órbita, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz, aunque hoy el intendente saliente de Hurlingham tomó distancia y apoyó la campaña de Massa desde un lugar neutral. Peleado con La Cámpora, pero también haciendo autocrítica del gobierno de Alberto. El futuro de "Juanchi", por lo pronto, será de tener un taller mecánico en Hurlingham, según reveló en una entrevista a PERFIL.

Tolosa Paz tiene también los mismos días restantes de gestión que el presidente y a pesar de su buena sintonía, el distanciamiento de Fernández de la política obligará a la ministra saliente a seguir por su cuenta en el Partido Justicialista, del cual es consejera.

Alberto Fernández rompió el silencio tras la reunión con Milei: "Ojalá haga las cosas bien"

Algo más del albertismo quedaría en la Legislatura porteña, con Claudio Ferreño, presidente del bloque Frente de Todos, pero está claro con el cambio de gobierno, el "retiro" político que anunció Sergio Massa a partir del 10 de diciembre y el distanciamiento de la dupla Fernández en los últimos meses, será toda una incógnita ver cómo se reorganiza el peronismo en la era Milei. Especialmente en el Congreso, donde el oficialismo saliente conserva mayorías.

A la soledad en la que termina su mandato hay que sumarle la distancia que fueron tomando los intendentes desde la derrota electoral en las elecciones legislativas de 2021. Cristina Kirchner, líder de la coalición, habló de funcionarios que "no funcionan", obligó a un recambio y hasta puso en estado de "renuncia" a todo el gabinete. Pero desde el inicio, Alberto Fernández nunca tuvo una mayoría propia en su Gabinete.

Aún así, en la última entrevista habló precisamente de su relación con la vice y de cómo lo acusaron de títere a pesar de ser "el único que enfrentó a Cristina".

“No es que en la coalición alguien no ha sido escuchado, eso es mentira. Lo que es verdad es que alguien no fue obedecido, pero hay momentos en que el presidente decide y no debe obediencia a nadie. Por un lado me piden que sea obediente pero por otro lado me dicen que tenga la lapicera. Ahora, cuando la lapicera firma algo que no les gusta…”, sostuvo.

Juan Zabaleta: "Al gobierno de Alberto Fernández le faltó autoridad política y estoy seguro que Massa la va a tener"

Y agregó: "Me causa gracia porque los medios argentinos me decían que yo era un títere, pero resulta que el títere es el único que termina enfrentado a Cristina. Muy títere no era entonces. Y la queja de que no me escuchan, no es que no escucho, además me lo dicen por escrito. Oir escucho, lo que pasa es que no siempre estoy de acuerdo. Yo la verdad quería a la Argentina subirle la vara a un montón de cosas".

Fernández también dijo que no se siente responsable de la derrota electoral. Sus dichos generaron mucho enojo en el peronismo, donde muchos salieron a manifestar que "si él reconoce que tenía la lapicera, entonces reconoce que es el responsable de este gobierno".

El mandatario cree que parte de lo que deja su gobierno es poder caminar tranquilo por la calle, porque "no hubo casos de corrupción". Sin embargo, su futuro político en la Argentina pareciera no tener un horizonte claro. En efecto, viajará al exterior y, por el momento, no tendrá grandes dirigentes en funciones que puedan representarlo.

JD /