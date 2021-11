En el sprint final de campaña, Alberto Fernández pidió: "No hagamos habitual la pobreza"

El presidente Alberto Fernández pidió este miércoles 10 de noviembre no hacer "habitual la pobreza" en la Argentina, durante una recorrida por el partido bonaerense de Lomas de Zamora, en el sprint final de la campaña de cara a la elección legislativa del próximo domingo 14 de noviembre.

"No hagamos habitual la pobreza, porque nadie puede dormir en paz sabiendo que hay un pobre en la Argentina", resaltó el jefe de Estado.

Fernández se mostró en el municipio de Lomas de Zamora junto al ex intendente y actual jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, durante una recorrida por las instalaciones de la empresa Jeluz, dedicada a la fabricación y el desarrollo de productos eléctricos.

Alberto Fernández visitó Lomas de Zamora en los últimos días de campaña. FOTO: NA

"Estamos para cuidar a los trabajadores argentinos", subrayó el Presidente, que estuvo acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la primera candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz.

Además, se refirió a la gestión del ex presidente Mauricio Macri: "Decían que no crecía el desempleo porque había emprendedores, pero esas personas se las rebuscaban para sobrevivir y ese no es el camino, el camino es tener un empleo".

Al llegar a Lomas de Zamora, Fernández se reunió con miembros de la organización de la campaña del Frente de Todos en ese distrito y a quienes se desempeñarán como fiscales en las elecciones del próximo domingo.

Según detalló Presidencia en un comunicado, el jefe de Estado "les agradeció su compromiso y los invitó a redoblar esfuerzos en estas últimas horas antes de la veda electoral".

Alberto Fernández en una fábrica de Lomas de Zamora. FOTO: NA

Además, recorrió las instalaciones de la empresa Jeluz, donde lo recibieron los fundadores de la compañía, José y Pedro Gentile, quienes le detallaron que la empresa cuenta con una cartera superior a los 1.200 artículos que fabrica en su planta de más de 5.000 metros cuadrados.

"Acá trabajan 190 personas y eso es lo que nosotros queremos, que todos los argentinos tengan trabajo, porque la mejor Argentina es la que genera puestos de trabajo", manifestó Fernández.

Luego, el Presidente se dirigió al Parque de Lomas, donde junto a Insaurralde, Tolosa Paz y la intendenta interina Marina Lesci repasaron el operativo electoral en el distrito.

En ese marco, Alberto Fernández dialogó con unos 200 jóvenes que le transmitieron "los desafíos y preocupaciones que enfrentan".

