Sturzenegger renueva sus acciones y espera un cargo a su medida

Federico Sutrzenegger tiene una silla asegurada en el próximo Gabinete. Lo dejó así de claro el presidente Javier Milei en una reciente entrevista en la que se refirió a los rumores de salida de Nicolás Posse.

Lo que no dijo Milei es cuál es el rol que ocupará, ni el cargo formal que ostentará. Incluso, no hay precisiones sobre si será en reemplazo de alguien aunque todo parece indicar que no. Según trasciende, hay quienes le cuelgan el cargo de “ministro de modernización”.

De concretarse, sería una forma de consolidar el rol que ya viene teniendo en la transformación del Estado y la desburocratización de las legislaciones argentinas que en la visión del Presidente y del Gobierno y del grupo de economistas que lo asesoran, traban el despegue de la economía argentina. Buena parte de ello también se ve reflejado en la Ley Bases.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En esa tarea, es secundado por Lucas Llach otro economista de origen radical. Ambos tienen despacho en la Casa Rosada aunque son renuentes a dialogar con la prensa. Pese a que su nombre suena desde hace meses y colabora con el Gobierno, Sturzenegger no ostenta un cargo formal. Finalmente lo tendrá cuando sobrevenga el recambio en el equipo de gobierno.

Sturzenegger es en efecto el autor intelectual del DNU 70/23 que deroga y modifica decenas de leyes y que sufrió un duro revés en el Senado pero que tuvo un alto impacto en la vida cotidiana, como en la suba de las prepagas. Sturzenegger había desarrollado el contenido que se plasmó en el DNU para la candidatura de Bullrich.

Milei fue elogioso con el trabajo del extitular del BCRA y dio por sentado que tras la sanción de la Ley Bases (cuando el gobierno logre su primer hito) la entrada del economista será un mero paso formal. “Es un caso 2 + 2 es 4″, dijo.

El ingreso de Sturzenegger no será en reemplazo del caído en desgracia, Nicolás Posse, por lo que no termina de despejar la incógnita sobre el futuro jefe de Gabinete, que tendrá a su vez que manejar un presupuesto prorrogado.

Si Luis Caputo se mantiene en su rol como ministro de Economía (todo indica que así será), habrá que observar la convivencia de Sturzenegger con Caputo, dado que ambos fueron funcionarios durante la etapa del macrismo y sus diferencias en el manejo de la economía si vieron plasmadas en el fracaso de la política macrista.

Un dato interesante. En un reciente almuerzo en el Rotary Club, Sturzenegger evitó responder las preguntas de periodistas sobre el rumbo de la economía y la tasa de inflación. Tampoco en dicha ocasión, quiso hablar con la prensa presente. Queda claro que el rol de Sturzenegger en el gobierno mileista es el de la desregulación, desburocratización y apertura de la economía.