Suspendieron provisoriamente los trenes de larga distancia a Córdoba y Tucumán por fallas en las vías

Los trenes de larga distancia que conectan Buenos Aires con las provincias de Córdoba y Tucumán fueron suspendidos de manera provisoria debido a fallas detectadas en las vías y a un socavón en la provincia de Santiago del Estero.

Según confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas, la concesionaria Nuevo Central Argentino (NCA) solicitó realizar un relevamiento exhaustivo en la zona afectada. “Hasta tanto no se termine ese trabajo los servicios permanecerán interrumpidos”, explicaron.

Desde la empresa señalaron que “se produjo un descalce en Santiago del Estero, así como un socavón en la zona, que impide el normal desplazamiento de las formaciones”. La situación obliga a interrumpir momentáneamente la circulación de las formaciones que habitualmente parten desde la estación Retiro.

Los trenes a Córdoba funcionan dos veces por semana: los jueves y domingos a las 15.45 desde Buenos Aires, mientras que los regresos están programados los martes a las 17 y los viernes a las 21.13. En tanto, los servicios hacia Tucumán parten los miércoles y domingos a las 21.10 y retornan desde San Miguel de Tucumán los martes y viernes a las 21.30.

De acuerdo con lo informado, la normalización dependerá de los tiempos de inspección y reparación, aunque todavía no se brindó una fecha estimada para el restablecimiento del servicio.

