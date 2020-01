La tarjeta alimentaria llega al Conurbano: cómo y cuándo se puede retirar

por Eugenio Druetta

El Gobierno sigue avanzando con el Plan contra el Hambre mediante las Tarjetas Alimentarias que en los próximos días ya circularán en el Conurbano bonaerense. Así lo anunció el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que anticipó la entrega de manera "acelerada" de unos 400 mil plásticos.

"En enero, vamos a comenzar en el Gran Buenos Aires con la entrega de la Tarjeta Alimentaria. Rápidamente va a llegar a todo el Conurbano con unas 400 mil tarjetas. La semana que viene lo vamos a anunciar oficialmente", sostuvo el funcionario en diálogo con radio La Red que confirmó, además, que en marzo, la tarjeta "llegará a todo el país".

Según pudo saber PERFIL mediante el Ministerio de Desarrollo Social, la tarjeta llegará el 20 de enero al Gran Buenos Aires. Sin embargo, aún no especificaron exactamente en qué municipios comenzarán con la repartición del plástico.

El titular de la cartera social explicó que este jueves 9 de enero se firmará un convenio con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para la entrega "acelerada" de 1,4 millón de estas estas tarjetas en todo el territorio bonaerense, de las cuales 400 mil irán al Conurbano.

Plan contra el hambre: revelan cómo funcionará la tarjeta para comprar alimentos

Cómo retirar la tarjeta. Desde el ministerio explicaron a PERFIL que no se debe realizar ningún trámite para inscribirse. "El Anses cruza los datos y le notifica a las personas que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y que están dentro del grupo de embarazadas desde los 3 meses, familias con hijos menores de 6 años y personas con alguna discapacidad", señalaron.

Luego, el propio Anses les notifica a los beneficiarios cuándo y dónde retirar la tarjeta que las entrega directamente el banco público sin intermediarios. Solo deberán llevar el DNI para retirar el plástico.

La tarjeta se utiliza cómo débito para comprar alimentos y no es válida para extraer dinero. Las personas que un hijo menor de 6 años tienen 4 mil pesos mientras las parejas con más de hijos menores de 6 años, tienen 6 mil pesos para gastar en la compra de alimentos en general, a excepción de bebidas alcohólicas.

Luego de la implementación en la ciudad entrerriana de Concordia, una de las que registra los mayores índices de pobreza, el pasado lunes el ministro lanzó en Resistencia el Plan Nacional contra el Hambre y firmó un convenio con el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, para entregar 66.499 tarjetas en esa provincia a partir del 20 de enero mediante el Nuevo Banco del Chaco.

Arroyo explicó que el Gobierno nacional "fijó claramente las prioridades y una de ellas, que es central, es la lucha contra el hambre". "Por eso, vamos a extender el Plan contra el Hambre a todo el país", añadió.

El funcionario alertó que "la situación social está agarrada con alfileres, está muy complicada. Y el Plan contra el Hambre no es sólo el acceso a la canasta básica y la buena nutrición: es también la producción de alimentos".

Guía práctica para acceder a la tarjeta alimentaria

"Es que la la producción de alimentos es una de las salidas fuertes de la pobreza. En la Argentina, en términos generales, hay una pobreza con trabajo: alguien tiene un plan social y es gasista, es plomero, o tiene otro oficio", enfatizó.

En ese sentido, el ministro resaltó: "La salida de la pobreza es con trabajo. Tenemos que reconstruir la movilidad social ascendente".

Según indicó, no sólo hay que "resolver el problema del hambre", sino también "desendeudar a las familias, armar un sistema de crédito para máquinas y herramientas e ir saliendo de los planes sociales".

Por otro lado, en la entrevista que ofreció esta mañana, Arroyo fue consultado sobre los dichos de la conductora de televisión Susana Giménez, quien sugirió que “si hay pobreza, que la gente se vaya al campo”, y dijo que a los pobres hay que enseñarles "a plantar, a tener gallinas en el gallinero".

“Soy muy respetuoso. Escucho todos los comentarios, los análisis que se hacen. Aprendí hace rato que mi tarea es que el árbol no me tape el bosque. Que la tarea central es poner en marcha políticas públicas”, dijo el titular de la cartera de Desarrollo Social. No obstante, consideró que "más allá de los debates más fáciles, creo que la producción de alimentos es una de las salidas fuertes de la pobreza", y añadió que "hay que generar un mecanismo para que la agricultura familiar, por ejemplo, tenga escala".

