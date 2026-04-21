Tensión en el INTI: el presidente del organismo frena los despidos masivos exigidos por el Gobierno

El plan de achique del Estado desató un conflicto institucional sin precedentes en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El Ministerio de Transformación y Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger, le exigió a las autoridades una nueva estructura operativa y una inminente ola de despidos masivos en el área, pero la institución se resiste.

Frente a la fuerte presión oficial, el presidente del instituto, Miguel Romero, rechazó abiertamente la orden tras mantener una reunión urgente con su Consejo Directivo. El funcionario aseguró que no avalará las desvinculaciones bajo su mandato y remarcó que el acuerdo original solo implicaba reducir servicios, pero de ninguna manera echar personal.

Aunque la exigencia inicial apuntaba a recortar 700 puestos, un duro comunicado de los trabajadores advirtió que el número final podría ser drásticamente superior. Desde el propio INTI proyectan al menos 1400 cesantías, una cifra que dejaría al organismo al borde de la parálisis total durante los próximos meses de gestión.

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El comunicado del INTI en redes

Este conflicto estalló en paralelo a una polémica resolución gubernamental que elimina el vital servicio del INTI destinado al control de alimentos y bebidas. La medida oficializa el retiro inmediato de una batería de ensayos técnicos que funcionaban como soporte fundamental para diversas empresas, consumidores y organismos de control.

Con esta tajante decisión, el Estado dejará de realizar análisis técnicos independientes sobre la composición, la calidad y la extrema seguridad alimentaria en productos de consumo masivo. Ensayos sobre aditivos, detección de contaminantes en carnes y lácteos, o estudios de vida útil ya no contarán con el respaldo oficial de la entidad.

Ante el inminente desguace de sus funciones principales, los delegados y trabajadores del INTI convocaron a una fuerte jornada de protesta. Este martes 21, a partir de las 10 de la mañana, realizarán una conferencia de prensa en la puerta de la institución para visibilizar el vaciamiento y repudiar el accionar del Gobierno Nacional.

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El efecto dominó: apagón meteorológico

La política de ajuste generalizado también golpeó de lleno al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde los trabajadores anunciaron una medida de fuerza totalmente inédita. El próximo viernes 24 de abril llevarán adelante un apagón informativo total que se extenderá de forma ininterrumpida desde las 5 de la mañana hasta el mediodía.

El cese de actividades busca visibilizar los 140 despidos ya concretados durante el mes de abril y advertir sobre los fuertes recortes presupuestarios en el área. Durante esas siete horas de protesta, la falta de pronósticos oficiales y alertas tempranas afectará directamente a los vuelos comerciales, la navegación y la actividad del sector agropecuario.

Trabajadores de la institución señalaron a la prensa que la función esencial del organismo es cuidar a la población ante eventos climáticos severos. Además, aseguran que, sin información confiable, es imposible planificar con seguridad, recordando tragedias evitables como la histórica y dolorosa inundación que sufrió la ciudad de La Plata en 2013.

TC/ML