Teresa García le respondió a Cristian Ritondo: "La oposición batalla contra cualquier decisión del Presidente"

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, aseguró este martes 8 de septiembre que la protesta de los efectivos de la Policía provincial fue "un reclamo salarial puro", pero cuestionó la "estrategia de algunos sectores de la oposición para generar malestar".



"Hay una estrategia de algunos sectores intransigentes de la oposición que batallan contra cualquier decisión de (el presidente) Alberto Fernánez y (el gobernador) Axel Kicillof para generar malestar", se quejó la funcionaria provincial.



La integrante del Gabinete bonaerense salió al cruce de las criticas del ex ministro de Seguridad provincial Cristian Ritondo al afirmar que el actual diputado nacional "fue parte de una gestión que no resolvió estos problemas (de los policías) y tampoco resolvieron la seguridad ni el delito".



Tras la presión de la policía, Berni otorga el aumento salarial

"Si a estos les estalla uno de esta magnitud a los nueve meses de Gobierno, no quiero imaginar que pasará más adelante", había lanzado el dirigente del PRO tras las protestas de uniformados, familiares, retirados y exonerados.



En declaraciones radiales, García afirmó que el aumento salarial anunciado por su par de Seguridad, Sergio Berni, "estaba previsto y planeado" debido al "atraso de un 30 por ciento que hubo entre 2016 y 2019", durante la gestión de María Eugenia Vidal.



En el marco del conflicto, la funcionaria precisó que las autoridades provinciales estaban "planificando los anuncios integrales en materia de seguridad para equipamiento, móviles, tecnología y salud".



La ministra de Gobierno subrayó que pese al reclamo y las protestas que hubo el pasado lunes "la mayoría de los policías estaban trabajando".

"El reclamo venía igual que los hay de trabajadores de la salud o la educación. Todos los trabajadores públicos de la provincia tuvieron un atraso importante en estos años", concluyó.