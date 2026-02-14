"¿Torcerse un pie jugando al fútbol es riesgo de vida para los kukas?": la chicana de Lilia Lemoine por la reforma laboral

Lilia Lemoine enfrentó en sus redes sociales a opositores de la reforma laboral. “Los k no están conectados con la realidad y además mienten”. Entre otros puntos polémicos, la reforma incluye la reducción salarial en casos de enfermedad o accidente, que incapaciten al trabajador de realizar sus tareas habituales.

La diputada libertaria salió al cruce de un posteo realizado por Hernán Seivane, en el que citó a otros opositores a la medida que obtuvo media sanción en el Senado y cuestionó una variedad de puntos.

“Si ese empleado se rompe la pierna jugando al fútbol un domingo (…) el pequeño emprendedor debe pagarle entre tres meses y hasta un año de salario, según la antigüedad y las cargas de familia”, analizó el twittero.

“Entonces explíquenme cómo hace el mecánico, la peluquera o el almacenero para sostener financieramente ese esquema” y agregó: “La pregunta es directa: ¿esto es lo que ustedes pretenden que continúe?”.

Por esto, la libertaria citó el posteo y respondió: “¿Torcerse un pie jugando al fútbol es riesgo de vida para los kukas?” y sumó: “La reforma NO DESAMPARA AL QUE SUFRE UNA DESGRACIA, pero se tiene que terminar la forrada del que entra a trabajar y a los 2 meses se toma licencia psiquiátrica”.

La diputada no perdió oportunidad de apuntar en contra de la oposición: “Los k no están conectados con la realidad y además mienten”, opinó.

Además, citó un fragmento del proyecto de reforma laboral, que deberá tratarse ahora en la Cámara de Diputados: “Cuando la enfermedad inculpable revistiera carácter grave, crónico, oncológico, degenerativo, autoinmune, trasplante, insuficiencia orgánica severa, o cualquier otra patología que implique riesgo cierto para la vida o tratamientos prolongados, el trabajador quedará comprendido en el régimen especial, como excepción a la aplicación del 208, el cual será regulado por Convenios Colectivos a cargo de sindicatos y cámaras empresarias en protección del derecho al trabajador dada la importancia en el tratamiento de dichas enfermedades”.

La reforma laboral trajo controversias desde el primer día y no sorprende que, ante su media sanción, quienes no la avalan estén más preocupados en dar a conocer su postura y motivos de rechazo.

Los nuevos regímenes de licencia

La reforma habilita la reducción del salario cuando, como consecuencia de una enfermedad o un accidente, el trabajador quede impedido de volver a desempeñar sus tareas habituales. Hasta ahora, la legislación prohíbe expresamente cualquier rebaja salarial en estos casos, pero el nuevo esquema permite ajustar la categoría, la jornada y la remuneración.

En ese sentido, el artículo 208 del proyecto de Ley con media sanción señala lo siguiente: “En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración básica que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis meses si las tuviera".

Asimismo, indica que si la enfermedad reaparece algún tiempo después de padecida, "no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los dos años”. “Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo periodo de tiempo dispuesto en el párrafo precedente”, agrega.

Por este motivo, las discusiones respecto de si este sería el mejor sistema de licencias aumentaron conforme a las negociaciones y la oposición se mostró siempre en desacuerdo.

