Un "ñoqui vip" en Neuquén: el hijo de un exgobernador no trabajaba pero cobraba

El hijo del ex gobernador de Neuquén Pedro Salvatori fue acusado de “ñoqui vip” tras descubrirse que fichaba su ingreso y se retiraba en el mismo momento. Nicolás Evaristo Salvatori era empleado en un ministerio provincial y fue descubierto a través de cámaras de seguridad.

Su padre cumplió funciones en el período 1987-1991, momento en el cual Nicolás comenzó a formar parte de la planta permanente del Ministerio de Energía neuquino.

El actual gobierno de Rolando Figueroa decidió desvincular a Salvatori luego de confirmar, mediante videos de seguridad, las investigaciones administrativas que se estaban haciendo en su contra. Además, se activaron medidas para recuperar lo percibido como empleado en funciones que no cumplió.

Las imágenes mostraban que el empleado público se presentaba en el ministerio a fichar su entrada y, en el mismo momento, se retiraba del establecimiento.

Según se supo por fuentes del gobierno neuquino, Salvatori tenía previsto jubilarse del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) cuando se conoció la situación.

Su caso comenzó a investigarse en junio de 2025, cuando se le abrió un sumario administrativo para corroborar si había faltado “de manera injustificada, continua y discontinua”. También buscaban determinar lo que las imágenes confirmaron sobre el fichaje.

Apenas arrancó la gestión de Figueroa, se pusieron en marcha controles de ingreso y egreso con huella digital, con la clara intención de ponerle un freno a los famosos “ñoquis” y ordenar los ministerios.

Los controles y "el abandono del cargo"

La investigación determinó que el hijo del ex gobernador cometió las faltas entre el 1 de julio de 2020 y el 12 de junio de 2025, período en el cual incurrió en supuesto “abandono de cargo” y le causó un perjuicio patrimonial a la provincia, tal como acusó el gobierno provincial.

En la denuncia se incluyeron videos de los días 26, 27 y 28 de mayo, y 2 y 4 de junio de 2025, donde se ve al empleado fichar y retirarse del lugar de manera inmediata. Sumado a eso, la auditoría reveló que no se registraron asistencias válidas ni tareas realizadas por Salvatori en el período que fue del 10 de junio de 2020 al 11 de septiembre de 2025.

En su defensa, Salvatori refirió que no le asignaban tareas, que se vio afectado en su derecho de igualdad ante la ley y que fue “víctima de una supuesta persecución ilegítima”.

“De las propias declaraciones del agente sumariado surge acreditado que durante el período investigado el agente no ha prestado servicios, es decir, no ha trabajado, más allá de haber fichado o haberse registrado en algunas oportunidades”, contestaron desde la junta de disciplina provincial.

Además, se resolvió que el hijo del ex gobernador debe “restituir las sumas percibidas indebidamente” o se presentará una demanda por “enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública”.

