Un viaje en pareja y rosca política: qué hay detrás de la escapada de Larreta y Maylin a la Patagonia

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, emprendió un nuevo viaje a la Patagonia con su pareja Milagros Maylin. Esta vez es “para descansar unos días antes de seguir con la campaña”. Sin embargo, la estadía de Mauricio Macri en el country Cumelen podría darle un giro político a su escapada.

En principio el alcalde tiene previsto quedarse hasta el domingo y descansar para luego seguir con la gestión y las recorridas por el país para consolidar su imagen nacional. Pero el destino que eligió no es aleatorio.

Con Mauricio Macri se vio al menos tres veces, según pudo verificar PERFIL, entre diciembre y enero en Villa La Angostura. Incluso, a una de ellas fueron con sus parejas y fue un ambiente distendido. El acuerdo fue que no trascendieran los temas de conversación ni fotos del encuentro.

No corrió con la misma suerte Patricia Bullrich que junto con su marido estuvo en la residencia Macri en la Patagonia. Ahí sí hubo foto de los cuatro (el ex presidente con su esposa Juliana Awada) y un mensaje del ex presidente que en el comando de campaña de Larreta se leyó como un sutil apoyo a la candidatura de la ex ministra de Seguridad.

Sobre el encuentro el ex presidente escribió en Instagram: “Charlamos con preocupación sobre la situación general del país, tanto lo que está pasando a partir de las decisiones del gobierno como las consecuencias que tendrán en el futuro inmediato las decisiones que no se están tomando”.

“En ese sentido coincidimos en que se necesitarán cambios muy profundos y valientes”, señaló Macri en línea con lo que plantea Bullrich para diferenciarse de Larreta, que cuando vuelvan a ser Gobierno “hay que ir a fondo con las reformas”. Pero Macri también quiso balancear: “Estoy convencido de que los liderazgos que tendrán esa tarea surgirán de la competencia franca, como siempre sucedió en el PRO”.

En este sentido, el pedido de Larreta es claro: que Macri garantice la competencia interna en igualdad de condiciones, es decir que no elija a ningún candidato del PRO para la presidencia. Sabe que eso puede inclinar la balanza a niveles casi imposibles de dar vuelta.

¿Y si juega Mauricio? “Horacio no se baja”, afirmó una de las personas de su entorno más cercano. En ese sentido, le atribuyen al alcalde la decisión política y personal de presentarse y jugar por su gente. “A él no vino nadie del PRO a decirle que tiene que ser candidato, ni le pidió permiso a nadie. Entonces, todo lo que construya políticamente es propio para él”, analizó en diálogo con PERFIL una de las personas que integra su Gabinete.

A la espera de definiciones

Lejos de un acuerdo que evite la interna, ningún sector quiere descuidar la batalla por la Ciudad ni la Provincia de Buenos Aires. “Eso se puede resolver muy fácil y rápido si hay un acuerdo para las listas de presidente, pero estamos muy lejos de eso”, comentó uno de los armadores del PRO.

Así, cada uno apuesta por su caballito. Patricia Bullrich insiste para que la Ciudad quede en manos del PRO, y para eso apunta a Jorge Macri, el ahora funcionario porteño se encolumnó rápido con el ala de la ex ministra de Seguridad. Eso lo notaron en Uspallata, puertas adentro, cuando expresó su malestar por correr a Marcelo D’Alessandro del Ministerio de Seguridad, luego de la filtración de los chats.

El Gobierno quiere que Larreta se haga cargo de 32 líneas de colectivos: "Reclama su autonomía cuando le conviene"

El ex intendente de Vicente López estaba seguro que correrlo era darle lugar a lo que consideraba “denuncias falsas” y “malintencionadas del kirchnerismo”.

Mientras tanto, el radicalismo quiere forzar un acuerdo en Ciudad para llevar a Martín Lousteau como candidato, en acuerdo con el jefe de Gobierno. “Nosotros le tenemos que dar la mejor base para que Horacio llegue a ser Presidente. Ahí nos va a venir a buscar”, repiten en Evolución Radical.

En la Provincia de Buenos Aires el escenario parece ser un poco más complejo. El PRO y la UCR tienen distintos candidatos. El partido amarillo tiene a Cristina Ritondo y Diego Santilli por un lado que desde el año pasado trabajan en su candidatura. A estos se suma Néstor Grindetti con el aval de Mauricio Macri y Javier Iguacel con Patricia Bullrich.

Por otro lado, Martín Tetaz salió a recorrer la Costa atlántica para hacer campaña. El ex panelista de radio y televisión está convencido que es más conocido que su adversario interno Maximiliano Adab, que también se lanzó con el apoyo del sello del partido centenario.

AR/fl