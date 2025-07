Una periodista de Página/12 denunció que fue echada de La Derecha Fest: "Me sacó el Gobierno"

Melisa Molina compró su entrada para La Derecha Fest, el evento organizado por La Derecha Diario que se realizó este martes en el Hotel Quorum, en la ciudad de Córdoba. También se acreditó como prensa para cubrir, para Página/12, los discursos de ideólogos libertarios y del presidente Javier Milei. Sin embargo, antes del arribo del mandatario, la periodista fue expulsada del lugar por personal de Casa Militar.

Molina es periodista acreditada en Casa Rosada y se interesó en cubrir el encuentro que reunió a militantes libertarios y exponentes internacionales. Según relató, ingresó al hotel “sin ningún problema” tras mostrar su código QR. Le revisaron la mochila, le permitieron el acceso y se ubicó en el Centro de Convenciones, donde presenció las exposiciones de las iglesias evangélicas, del periodista español Javier Negre, dueño del medio organizador, y del asesor de Donald Trump, Alex Bruesewitz.

Poco antes del ingreso del Presidente, un integrante del equipo de seguridad presidencial se acercó a Molina. “En ese momento se acercó a mí personal de Casa Militar, que me conoce porque soy acreditada en Casa de Gobierno, y me dijeron que ‘desde Buenos Aires’ no querían que mi medio, Página/12, estuviera dentro del salón”, explicó en diálogo con Urbana Play.

Hasta ese momento, la periodista no había publicado ninguna cobertura sobre el evento. Les explicó que había comprado su entrada como particular, pero le dijeron que debía acompañarlos para “autorizar su ingreso de prensa” y hacerle “un par de preguntas”, aunque ya se había registrado previamente.

Según su testimonio, una persona que se identificó como “un contratado” la escoltó hacia un terreno baldío junto al estacionamiento del hotel. “Estaba sola, era de noche y no conocía el lugar. Me dio miedo”, contó.

Ya fuera del salón, una mujer revisó la lista de acreditados. Al encontrar su nombre, le entregaron una pulsera de prensa, pero al intentar reingresar, dos empleados de seguridad privada corrieron una valla para impedirle el paso. “Un señor se acercó, sacó dos billetes de 20 mil pesos, el valor de la entrada, y me los tiró encima”, denunció, y agregó: “Fue una situación horrible. No me dejaron volver a entrar ni cubrirlo de manera remota, porque no transmitieron el discurso”.

Imagen tomada por Molina del vallado que le impidió el acceso al Hotel Quorum en Córdoba.

Desde el otro lado del vallado, escuchó que comenzaba el discurso de Milei y vio que distintos medios accedieron al salón y subieron fragmentos del acto. “Ellos hablan de la libertad de circular, pero a mí me sacó el Gobierno de un evento privado porque no querían que mi medio escuche lo que dijeron ahí”, cuestionó.

Molina afirmó que nunca recibió una explicación formal sobre por qué fue echada, incluso después de haber recibido su acreditación de prensa.

A la vez, denunció que la actitud del Ejecutivo hacia la prensa va en línea con los nuevos lineamientos dispuestos desde Casa Rosada para el trabajo de periodistas acreditados. “Casa Militar no nos deja estar en el Patio de las Palmeras, desde donde antes podíamos ver quién entra y quién sale. Este Gobierno intenta que no podamos acceder a cuestiones que siempre pudimos”, señaló.

