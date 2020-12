"Humo" y sospechas de corrupción, la lectura de Juntos por el Cambio sobre las vacunas

Juntos por el Cambio salió este jueves a pedir explicaciones al ministro de Salud, Ginés González García, y al Gobierno nacional acerca del proceso de vacunación en la Argentina, revolucionado ante la revelación del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de que la vacuna de esa nacionalidad, prevista para iniciar su aplicación en los próximos días, no puede ser utilizada todavía en mayores de 60 años.

En una conferencia de prensa que compartieron los jefes de los tres partidos que integran el frente opositor, Patricia Bullrich por el PRO, Alfredo Cornejo por la UCR y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, buscaron manifestar su preocupación no solo por la cuestión sanitaria, sino también por situación económica y la errante política comunicacional.

“El ministro González García ha invocado que sacamos una ley del Congreso a pedido de los laboratorios y eso no fue explicitado en el Congreso, ahora se enoja con Pfizer y empieza a sembrar sospechas”, cuestionó Cornejo, quien habló de "mucho humo, grandilocuencias y comparaciones ridículas mes a mes".

Allí Cornejo planteó un doble interrogante: “Si el gobierno no sabía que la vacuna no se podía aplicar a los mayores de 60 años, por qué lo dijo, y si sabía por qué engañó al pueblo argentino”. El ex gobernador mendocino pidió conocer “cuáles son las exigencias particulares de Pfizer, y por qué son distintas a las de otros países, porque en Chile ya empiezan a vacunar y en México también tienen un cronograma de vacunación”.

Sobre este último aspecto, Bullrich dejó entrever posibles irregularidades que podrían complicar la llegada de la vacuna estadounidense a la Argentina. “Nos estamos enterando que Pfizer pedía condiciones que no están en la ley, hay olores extraños, no sé si alguien intentó meter alguna empresa que no es adecuada para las negociaciones, y se está diciendo que Pfizer va a denunciar los casos de corrupción que puede atravesar el mundo y algo pasó con la contratación, queremos saber qué pasó”.

Ante una consulta de PERFIL para profundizar esa cuestión, Bullrich explicó que Pfizer "está abriendo las llamadas actas de fraude denominadas FCA por sus siglas en inglés que son para denunciar pedidos de coimas y ponerlos en los registros contables, como va a abrir esta información, estamos a la expectativa”, dijo y sentenció: "No vaya a ser cosa que descubramos que no tenemos la vacuna porque alguien en el medio metió la mano".

Por su parte, Ferraro destacó que “Juntos por el Cambio actuó de buena fe como la mayoría de la sociedad argentina y nos venimos a enterar que la vacuna que viene de Rusia no es recomendable para uno de los mayores grupos de riesgo, que son los mayores de 60 años”.

El diputado de la Coalición Cívica pidió que el Gobierno “deje de esconder al ministro de Salud y a su secretaria Carla Vizzotti y le exigimos que vengan al Parlamento para que puedan dar informes e información sobre la cantidad de dosis, el alcance y la situación que han manifestado y qué ha sucedido con otro de los laboratorios”.

Desde el Congreso, el titular del bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Mario Negri, presentó un proyecto para que el ministro se presente en la Cámara baja a informar sobre la actuación de la cartera a su cargo ante la vacuna contra el coronavirus.

También se sumó a la embestida el diputado tucumano de la UCR José Cano, quien presentó un proyecto de resolución para pedir el juicio político de González García en el que realiza un recorrido por las medidas de su ministerio desde marzo pasado y concluye que “corresponde encuadrar los hechos realizados por parte del Señor Ministro Ginés González García en la figura del mal desempeño ya que incurrió en omisiones graves en su labor en el Ministerio de Salud reflejada en la demora en la que habría incurrido el Estado Nacional en adoptar las medidas relativas a evitar la magnífica propagación del COVID-19 en nuestro territorio y también en las demoras actuales de realizar convenios con otros Estados para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19”.

