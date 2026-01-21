Venezuela libera al chofer de la embajada argentina tras más de un mes detenido

El régimen venezolano liberó este miércoles 21 a Marino Antonio Mendoza Fuentes, chofer oficial de la embajada argentina en Caracas, quien había permanecido detenido desde el 12 de diciembre de 2024 sin pruebas presentadas en su contra. Durante su arresto, Mendoza Fuentes estuvo recluido en El Helicoide, centro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), acusado de terrorismo por el gobierno de Delcy Rodríguez.

La excarcelación fue confirmada por la defensora de derechos humanos Elisa Trotta, y se produce en medio de un contexto de denuncias por detenciones arbitrarias y falta de información oficial sobre presos políticos en Venezuela.

Mendoza Fuentes había sido detenido en su casa del barrio La Pastora, en Caracas, pocos días después de la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien aún permanece recluido en El Rodeo tras ingresar por vía terrestre desde Colombia para visitar a su familia. Durante su cautiverio, el chofer cumplió 40 años sin que se conocieran avances judiciales sobre su causa.

Su madre, Maricela Fuentes, y su pareja realizaron múltiples pedidos públicos por su liberación, destacando que se trataba de un trabajador y no de un delincuente. Hasta ahora, no se han difundido imágenes ni comunicados oficiales sobre las condiciones de su excarcelación.

Trayectoria profesional y repercusiones diplomáticas

Mendoza Fuentes trabajó durante años con distintos jefes de misión de la embajada argentina, siendo valorado por su desempeño tanto en gobiernos de Mauricio Macri como de Alberto Fernández. Su detención generó reclamos diplomáticos de Argentina, que solicitó explicaciones al régimen venezolano sobre el arresto de un empleado vinculado a su misión diplomática.

A pesar de la liberación, otros ciudadanos argentinos permanecen en centros de detención en Venezuela, incluyendo: Nahuel Gallo, gendarme aún recluido en El Rodeo; Roberto Baldo y su esposa, arrestados por el régimen; Germán Giuliani, abogado y Gustavo Gabriel Rivara, cuyo estado físico y mental preocupa a activistas.

Organismos de derechos humanos destacan la falta de información oficial sobre estos casos y denuncian condiciones precarias de detención.

Centros de detención y alerta de la CIDH

Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que aún operan centros de detención clandestinos en Venezuela, pese a la liberación de algunos presos políticos, según informó AFP. La relatora especial para Venezuela, Gloria Monique de Mees, afirmó que estas instalaciones reflejan “la naturaleza estructural de las violaciones a derechos humanos” y criticó la falta de transparencia del gobierno.

Organizaciones como Foro Penal estiman que aún hay cientos de presos políticos en Venezuela, y demandan información clara sobre nombres, causas judiciales y condiciones de los liberados.

