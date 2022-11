En el día en que Cristina Kirchner pronunciaba sus últimas palabras ante el Tribunal que la juzga por la Causa Vialidad, el periodista Ernesto Tenembaum hizo un editorial en su programa donde aseguró que la vicepresidenta "no podía no saber" lo que pasaba con Lázaro Báez y los fondos para obra pública. A su vez, aseguró que en caso de duda debe ser beneficiada la persona acusada.

Así lo hizo el martes por la mañana en su programa Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos (Radio Con Vos 89.9), donde trazó un resumen de lo que planteó la Fiscalía en su acusación, la respuesta que da la defensa y su postura personal.

Al respecto de lo último, Tenembaum sostuvo que "hay una historia que parece involucrar a Cristina y es la que yo creo: no puede no haber sabido, pero no hay suficientes pruebas para involucrarla personalmente".

El reconocido periodista también analizó que los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso se enfrentan ahora a un dilema sobre el cual tienen que fallar sin haber pruebas que dejen al descubierto una intervención directa de Cristina Kirchner cuando era presidenta. "En caso de duda se favorece al acusado", lanzó en su comentario editorial.

"Mi convicción es que Cristina no puede no saber y que está involucrada en alguna medida en todo este afano que hubo", afirmó Tenembaum más adelante. Ante ese escenario se preguntó qué debe hacer un juez. "En caso de duda hay que favorecer al acusado y no veo pruebas contundentes de su involucramiento personal. Entiendo que es recontra polémico y lo va a ser para siempre", comentó.

El duro comentario editorial se dio horas antes de que la vicepresidenta participe de la audiencia por las últimas palabras en el marco de la causa Vialidad, derecho que le otorgó el Tribunal antes del veredicto que se conocerá el próximo 6 de diciembre.

Las versiones de las partes según Tenembaum

Pero antes de dar su opinión sobre el rol de Cristina Kirchner, Tenembaum trazó un resumen de la postura de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y la respuesta de la defensa.

Narró que "hay un chabón que se llama Lázaro Báez y no era nadie, no tenía un mago. Pero cuando los K llegaron al poder se transformó en un multimillonario porque le daba obra pública a lo pavote".

También dijo en su relato que el empresario "le pasaba guita a los K alquilando un hotel que no usaba" y que "era tan cercano a la familia Kirchner que había construido la bóveda donde descansan los restos de Néstor".

La vicepresidenta durante la audiencia de este martes 29 en la causa Vialidad.

Por otra parte, contó que la defensa dice que si Cristina Kirchner hubiera estado involucrada "tendría que haber alguien que diga que ella daba las órdenes, un WhatsApp, algo firmado por ella, el testimonio de una reunión o algo que la involucre directamente. Tu deducción es que ella sabía pero no hay pruebas y la tenes que absolver".

Mientras tanto, Tenembaum recordó que desde 2004 Elisa Carrió ha denunciado a Báez y que incluso en 2012 Jorge Lanata publicó una nota sobre Lázaro Báez. "El país hablaba. Cristina, ¿no preguntaste? Una llamada a José López, '¿che, este tipo no nos está afanando mucha guita?'. La defensa responde que eso es una construcción y que no podes condenar a alguien por no haber preguntado", dijo.

