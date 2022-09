Ernesto Tenembaum: "La editorial de La Nación fue una falta de respeto profesional"

El periodista, Ernesto Tenembaum, dio su parecer sobre la editorial del diario La Nación que generó mucha polémica. Por otro lado, marcó algunas cuestiones relacionadas al discurso de odio y aseguró que "la editorial de La Nación fue una falta de respeto profesional", aseguró en diálogo con Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

Me interesaba charla con vos sobre las controversias que generó la columna editorial del diario La Nación que puso en duda la credibilidad del ataque a la vicepresidenta y se inclinó, en su opinión, a considerar que era armado por los propios partidarios de de ella para victimizarla.

La respuesta más categórica de esa editorial la dio Elisa Carrió que no puede ser caracterizada de kirchnerista diciendo que hubo un episodio muy duro. La escuché a ella y no sé si fuera lo que yo hubiera dicho porque si algo que tiene que hacer cualquier persona y periodista es dudar o al menos eso es lo que pienso yo.

Es una editorial que tiene una cantidad muy grande de sobreentendidos y la utilización de la letra K como algo despectivo que, primero, refleja que es lo que sienten respecto del kirchnerismo los que la escriben, no está haciéndolo alguien que tranquilamente está analizando la situación, sino que está muy enojado con el kirchnerismo.

De la misma se puede sacar una hipótesis audaz, pero para establecer una conclusión se necesita algo más. En ese sentido, no me parece periodística, es de alguien enojado que siempre le atribuye al kirchnerismo los peores males. Si la habría editado, no la publicaría o la discutiría mucho. No da un solo dato de que hubo un autoatentado de Cristina.

La editorial de La Nación fue una falta de respeto profesional, es parte de la grieta acusar a alguien, lo cual es un hecho de agresividad. Me parece lamentable, son esos temas que se tienen que discutir en el periodismo para que no vuelvan a ocurrir o por lo menos que haya gente que opina distinto a esto. No tiene que ver con una posición política, hay cosas que se hacen o no se hacen.

El día previo a ese editorial, en un reportaje que yo le hice a la diputada Sabrina Ajmechet ella había escrito en Seúl en el que se alegraba que dos tercios de la población pensase de que el atentado fue un montaje producido por los partidarios de Cristina para victimizarla y colocarla con mejores chances electorales. Probablemente el pensamiento de un porcentaje no menor se represente con la editorial.

Las sociedades van creyendo distintas cosas en diferentes momentos, uno no puede juzgar. Si eso pasa, es que hay una relación muy fuerte entre la población y la palabra kirchnerismo. Lo cual puede cambiar porque casi el 50% hace tres años votó una fórmula integrada por ella.

Otra cosa es cuando una diputada se alegra de algo así. La Nación es el medio que más leo y son tres: el equipo periodístico; el editorial que es muy conservador y agresivo, y la sección televisiva que también es muy virulenta. Después uno ve las editoriales y parecen escritas por gente de otra época. Me sacude ver ese tipo de editoriales.

Una de las cuestiones que sorprenden en Brasil es que tiene que ver con que hay mucha grieta porque Jair Bolsonaro habría generado lo que son los libertarios en la Argentina, pero eso no lo notás en los medios. ¿Qué reflexión te merece que en la Argentina tengamos medios que vinieron teniendo una línea muy clara de apoyo a un sector y crítica del otro?

No lo tengo muy claro, pero puedo inventar una especulación. Me da la impresión que las alternativas a Lula y Cristina en Brasil y Argentina fueron muy distintas como la alternativa del partido demócrata a Obama en Estados Unidos. En cambio, cuando aparecen líderes populistas quieren dominar también, por ende cuando los medios empiezan a criticar los toman como enemigos.

Hay un tipo de dirigente político que se enoja mucha con la realidad y eso lo pone en contra del periodismo. Hay muchos confrontados con los medios y eso genera la misma dinámica que se generó en su momento entre Cristina y los medios. En ese sentido, me parece que Macri es más astuto.

El nivel de conflictividad en Brasil fue aumentando y eso muchas veces se relaciona con los discursos de los políticos que terminan de sumergirse en la sociedad.

Jair Bolsonaro está a niveles muy altos, a tal punto de que Giorgia Meloni parece una estadista y lo deja al propio Donald Trump como una persona moderada, porque las barbaridades que dice Bolsonaro están más allá de todo limite. Los medios, acá son empresas que llevan mucho tiempo en este rubro y en gran medida tiene que ver con una cuestión económica.

Puede ser que sea por un mercado más grande, eso dice que en las capitales de nuestro país hay mayor libertad de prensa que en el Interior porque hay mayor movimiento económico y por lo tanto mayor independencia.

Habría que preguntarse por qué, después del atentado, la Policía rompió el teléfono de Fernando Sabag Montiel. Los detenidos no borraron nada de lo que era incriminante, la Policía tardó mucho en escuchar u obedecer la orden de la jueza que indicó de que escuchen a Brenda Uriarte. Esas son muy buenas preguntas.

La respuesta la da Justicia o una investigación periodística independiente que aporte datos para llegar a la idea de qué es lo que pasó. El salto que hay, desde esas preguntas a esa conclusión forzada, es algo que me parece irracional y exagerado. De esta manera, se tratan los interrogantes que se están haciendo. El encerrarse en una sola visión no permite que se escuchen preguntas que son muy legítimas sobre lo que fueron los alrededores del atentado.

