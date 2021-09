Victoria Tolosa Paz cruzó a un periodista: "¿Vos me querés condicionar lo que yo vine a decir?"

A cinco días de las PASO, la precandidata a diputada del oficialismo por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, protagonizó un fuerte cruce con los integrantes del programa Sólo Una Vuelta Más, quienes le cuestionaron su apelación a Mauricio Macri en todo su discurso.

Este lunes 6 de septiembre, poco después de que dejara el estudio el senador nacional Martín Lousteau, los periodistas de TN Diego Sehinkman y Osvaldo Bazán dieron inicio a la entrevista con Tolosa Paz, quien se refirió a los dichos del radical sobre la ineficacia del Estado para resolver los problemas del país.

El cruce entre Tolosa Paz y Diego Sehinkman

"Martín Lousteau dijo que quería mandar al Estado al gimnasio, qué quiero decirle a Martín Lousteau: que el empleo en la etapa de Macri...", comenzó diciendo la candidata del Frente de Todos, cuando el conductor la interrumpió y le reclamó con tono irónico: "Ahí empezó".

Entonces, Sehinkman le indicó: “Vamos a anotar, como en el truco, los ‘Macri’ que nombrás”. Enojada por el comentario, la candidata bonaerense le respondió: "¿Me dejás hablar? Dale, cuenten ustedes todas las veces que quieran".

Acto seguido, ya en un clima tenso, debatieron sobre la situación del empleo público y privado durante la gestión de Mauricio Macri. “¿Sabés cuánto creció el empleo público en el gobierno de Macri? 124 mil puestos de empleo público entre 2015 y 2019, un 4% más", expresó la exsecretaria Ejecutiva​ del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Beatriz Sarlo sobre Victoria Tolosa Paz: "Es una cheta que dice malas palabras"

Frente a los cuestionamientos de los periodistas sobre que en realidad el empleo público nacional había bajado en la gestión de Cambiemos y subido en las provincias gobernadas por el peronismo, insistió: "El empleo público que maneja toda la estructura nacional y provincial bajo las gobernaciones de distintos signos políticos, creció durante la gestión de Macri".

Sin embargo, Sehinkman propuso reorientar el eje de la entrevista: "Como hay más de 40% de pobres en la Argentina y la situación socioeconómica es muy mala, tratemos de pensar qué no se hizo bien desde el regreso de la democracia y ver qué políticas se pueden corregir sin ‘pero Macri’ o ‘pero Cristina (Kirchner)’", y lanzó: “Sino, ponés un cassette”.

Indignada, la precandidata a legisladora justificó que no utiliza un “casette” para hablar y arremetió: “¿Vos me querés condicionar lo que yo vine a decir? Yo creo que tengo posibilidades de hablar con quienes nos están escuchando. Diego, me preguntaste una cosa, estoy tratando de contestar y no querés que mencione la palabra ‘Macri’, que es el expresidente. Ustedes mencionan: ‘Cristina, Cristina’. Yo puedo mencionar a Macri y lo que creo que se construyó bajo la gestión de cuatro años de Macri”.

El hijo del "Pata" Medina culpó a Victoria Tolosa Paz por la prisión domiciliaria de su padre

A continuación, Sehinkman aseguró que desde 1973, “la Argentina multiplicó por diez la pobreza”. Ante la afirmación, Tolosa Paz coincidió, pero en su explicación volvió a cuestionar las políticas desplegadas por el anterior presidente. Tras otra interrupción del conductor, la entrevistada le disparó: “¿No me vas a dejar terminar? ¿No querés que pongamos de manifiesto dos proyectos de Argentina?”

“No hay dos proyectos de Argentina”, replicó Sehinkman, pero la postulante oficialista defendió su posición y le reclamó: “Es muy difícil si no me dejás hablar. Me invitaste para que pueda contar lo que pienso. A Martín Lousteau le diste espacio para que él pueda contar sobre qué proyecto de Argentina quiere”.

Ya en el final del cruce, Sehinkman concedió: “Bueno, dale. Eres libre”, por lo que Tolosa Paz le agradeció el gesto y le respondió con una ironía: “Me encanta cuando el conductor vuelve a ser conductor y la invitada, invitada”.

CFT/FF